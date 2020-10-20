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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhtarlar sorunları dile getirdi

İHA

Muhtarlar sorunları dile getirdi

Malatya’nın Arguvan ilçesinde muhtarlar ile toplantı yapılıp, sorunlar ele alındı. İlçede çözüleceklerin ilçede çözülmeye çalışılacağı, iletilen talep ve sorunların muhatabı hangi kurum ise o kuruma sorunları bildirme kararı alındı.
İlçe konferans salonunda, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak düzenlenen toplantıya, İlçe Kaymakamı Gökhan Dolaş, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, AK Parti ilçe başkanı Gazi Uşen CHP İlçe başkanı Eber Aslantürk, mahalle muhtarları ve daire müdürleri katıldı.
Kaymakam Gökhan Dolaş, muhtarların, talep, görüş ve önerileri üzerine daha iyi hizmet verebilmek, vatandaşın talep ve sorunların değerlendirilmesi amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, “Muhtarlar, mahallede önderlik yapan, iyi şeyler için halkın önünü açan kişidir. Yani devletin temsilcisi ve aynı zamanda halkında temsilcisidir. Bu anlamda muhtarların, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve sıkıntılarının tespitinde önemli rolleri vardır. Özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarla ilgili bizlere yönlendirilmesini ve yardımcı olunması konusunda bizim en büyük desteğimiz siz muhtarlarımızsınız” ifadelerini kullandı.
İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ise muhtarlarla her zaman beraber olduklarını vurgulayıp,yapılan hizmetlerden söz etti. Kızıldaş, “ Sizler yol ve alt yapı hizmetleri istediniz. Biz de taleplerinizi Büyükşehir Belediyesine bildirdik. İlçemizde yapılan yol ve alt yapı çalışmalarından dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Muhtarlar da sorunlarla ilgili konuşma yaptı. İlçede çözüleceklerin ilçede çözülmeye çalışılacağı, iletilen talep ve sorunların muhatabı hangi kurum ise o kuruma sorunları bildirme kararı alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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