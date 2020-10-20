Emzirme meme kanserinden koruyor

Malatya Sağlık müdürlüğünden yapılan açıklamada çocuğu ezmirmenin anneyi meme kanserinden koruduğu belirlitelerek, tüm annelere en az 2 ay süre ile çocukları emzirme önerisinde bulunuldu.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından meme kanserinde farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan açıklamada, emzirmenin anneleri meme kanserinden koruduğu belirtildi. Kadınların meme kanserinin risk faktörlerini, belirtilerini, tanı ve tedavi yöntemlerini bilmeli, kanserden korunacak sağlıklı yaşam koşullarına yönelmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Tüm kanserlerde olduğu gibi; sebze ve meyveden zengin, uygun koşullarda hazırlanmış gıdaların tüketimi ile sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yerleştirilmesi, fiziksel aktivitenin artırılması, sağlıklı kiloda olma, sigara ve alkol kullanımından uzak durma ile meme kanseri riski azaltılabilmektedir. Aile hekimine danışılarak sağlıklı kiloda olunup olunmadığı öğrenilebilir. Emzirmenin meme kanserinden koruduğuna dair çok sayıda çalışma bulunduğu için tüm annelerin bebeklerini en az 2 yıl süreyle emzirmeleri önerilmektedir” denildi. Türkiye’de ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan meme kanserinin, meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıktığının bildirildiği açıklamada, erkeklerde meme kanseri kadınlara oranla çok daha az sıklıkla izlendiği hatırlatıldı.

Türkiye'de KETEM ile kanser taramalarının yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, meme kanseri insidansının dünya geneli için yüz binde 46.3, Kuzey Avrupa ülkeleri için 92.6, Doğu Asya için 39.2, Amerika Birleşik Devletleri için 38.3 ve Türkiye için 45.6 olduğu belirtildi.

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