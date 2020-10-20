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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mesleki yeterlilik eğitim semineri düzenlendi

İHA

Mesleki yeterlilik eğitim semineri düzenlendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından personel verimliliğini artırmak amacıyla sürdürülen hizmet içi eğitim çalışmaları, pandemi sürecinde de kurallara uygun bir şekilde devam ediyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi personele yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında mesleki yeterlilik eğitimlerine ağırlık verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen mesleki yeterlilik eğitimlerinde ilk olarak İtfaiye Dairesi Başkanlığı personellerine yönelik uygulamalı eğitim verildi. Düzenlenen uygulamalı eğitim ile ilgili bir değerlendirme yapan Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürü Vahap Tokmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda personelin çalışma verimliliğini artırmaya yönelik mutat eğitimlere devam ettiklerini söyledi. Tokmak, “5544 sayılı kanun kapsamında İş Güvenliği birimiyle ortak olarak çalışan personelimizin meslekleriyle ilgili donanımlarını artırmak ve bunu belgelendirmek için bugün itibariyle mesleki eğitimi başlatmış bulunuyoruz. Eğitimlerimiz Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş mesleki yeterlilik kuruluşu tarafından belirlenen uzmanlar tarafından verilmektedir. Bugün ilk olarak İtfaiye Dairesi Başkanlığı personellerine yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi verilmeye başlandı. Eğitimlerimizin sonunda arkadaşlarımıza ulusal ölçekli belgelerini teslim edeceğiz. Sırasıyla diğer birimlerdeki personellere de aynı şekilde mesleki yeterlilik eğitimleri verilmeye devam edecektir. Pandemi dönemi içerisinde bizlerde sosyal mesafeye uyarak aynı zamanda hijyen koşullarını sağlayarak hizmetlerimize devam etmekteyiz. Bizlere desteklerini sunan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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