3 saat süren canlı yayında bin 161 tablet bağışlandı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “Tablet Kampanyamız, hayırseverlerimizin destekleriyle büyüyor”

Yeşilyurt Belediyesinin ihtiyaç sahibi öğrencilerin yararına başlattığı tablet bağış kamyanyasında canlı yayına katılan iş adamları, sanatçı ve hayırveserler tarafından toplam bin 161 adet tablet bağışı yapıldı.

Yeşilyurt Belediyesinin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında başlattığı, Yeşilyurt Kaymakamlığı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin destek verdiği Tablet Bağış Kampanyası kapsamında Yeşilyurt Belediyesi Emanet Çarşıda kurulan özel bir alanda ortak canlı yayın düzenlendi. "Bir Tablet Bağışla, Eğitimin Kalbine Dokun" teması başlayan canlı yayına katılan iş insanları, sanatçılar ve hayırseverler tarafından bin 161 adet tablet bağışı yapıldı.



3 saat süren canlı yayın, hareketli geçti

Yeşilyurt Belediyesine ait Yeşilyurt TV, Yeşilyurt Belediyesi sosyal medya hesapları, Malatya ErTV ile Malatya Vuslat TV’deki ortak canlı yayın 3 saat sürdü. Yoğun bir katılımın söz konusu olduğu ortak canlı yayın için hazırlanan stüdyodaki yayına Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile sivil toplum kuruluşu Başkanları ve iş adamları katıldı.

Yayına telefon bağlantısı ile katılan sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri başkanları, iş adamları, sanatçılar, hayırseverler, duyarlı vatandaşlar ve eğitim gönülleri, başlatılan kampanyadan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkür ederek, bağışta bulundu. Oldukça hareketli geçen canlı yayında ise bin 161 adet tablet bağışı yapıldı.



“Tabletsiz çocuğumuz kalmayana kadar çalışacağız, mücadele edeceğiz”

Hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Milli Eğitim Bakanlığımız pandemi salgını dolayısıyla çocuklarımızın eğitim dönemlerinin aksamaması adına başlattığı ‘EBA Uzaktan Eğitim Sistemi’ programından tüm çocuklarımızın faydalanması adına İlçe Kaymakamlığımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Örgütlerimiz, Muhtarlarımız, hayırseverlerimiz ve iş insanlarımızın destekleriyle Bir Tablet Bağışla, Eğitimin Kalbine Dokun’ kampanyası başlatmıştık. Dezavantajlı durumunda olan ihtiyaç sahibi çocuklarımıza tablet ulaştırmak amacıyla başlattığımız dikkat çekici bu projemizin hedefe ulaşması bakımında ortak bir canlı yayın yaptık. Hemşerilerimize hizmet etmekten mutluyuz ve heyecanlıyız, bu güzelliği tüm hemşerilerimiz ve hayırseverlerimizle paylaşmaktan ayrıca onur duymaktayız. Emanet Çarşımızda düzenlediğimiz, Yeşilyurt TV belediyemizin sosyal paylaşım hesapları, Malatya ErTV ile Malatya Vuslat Tv’den canlı yayınlanan bu anlamlı ve özel programımıza katılıp bağışlarını bizimle paylaşan herkese şahsım ve hemşerilerim adına şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak 200 adet bağışta bulunarak başlattığımız kampanyamızın büyük ilgi görmesi bizleri mutlu etmiştir. 3 saate yakın süren canlı yayına katılanlar toplam 1.161 adet tablet bağışında bulundular, bu bizim adımıza güzel bir sonuçtur. Bizler yeter ki bir ve beraber hareket edelim, o zaman tüm sorunların üstesinden geliriz. Mevzu bahis çocuklarımız ve onların eğitimi olunca bizler çok hassas davranıyoruz. Hepimiz üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirip çocuklarımızın eğitim hayatlarına bir nebze de olsa destek vermesi gerekmektedir. Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurtumuzun birlik ve beraberlik ruhuna yakışan güzel bir programa ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Çok güzel, etkileyici ve verimli bir ortak canlı yayının altına hep birlikte imza atıyoruz. İnşallah bu ve benzeri programlarımızla kampanyamız çığ gibi büyüyecektir. Bizlerden tablet isteyen evlatlarımızı ve çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz. Yeşilyurt ilçemizde başlattığımız bu projemizi sahiplenen ve katkı sunan tüm hayırseverler, çocuklarımızın yerinde ve doğru bir eğitim görmeleri adına önemli bir sorumluluk üstlenmişlerdir. İhtiyaç sahibi ailelerimizin ve çocuklarımızın yüzünü bir nebze de olsa güldürebildiysek ne mutlu bize. İnşallah el birliğiyle bu projemizin boyutunu genişletip, tableti olmayan evladımız kalmayana kadar çalışacağız ve tüm kesimlerin bu projede yer alması adına gayretlerimizi artıracağız. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir, onların eğitim hayatlarının yarım kalmaması adına güzel bir organizasyon yapıyoruz, hep birlikte el ele gönül gönüle çalışarak ihtiyaç sahibi çocuklarımızın mutluluğuna ortak olacağız. Ortak canlı yayında bağışlanan tabletleri, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz ile Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekiplerimizin ortak koordinasyonu neticesinde; gerekli incelemelerin ardından tableti olmadığı için EBA’ya giremeyen öğrencilerimize ulaştıracağız” diye konuştu.



“Belediyemiz yine güzel bir projenin altına imza attı”

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ise “Bu salgın döneminde en fazla etkilenen kesimler geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz ve öğrencilerimizdir. Ben orada oluşabilecek bir hasarın ve ziyanının ekonomik ve sağlık zararından çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Buradaki eksikliğimizi telafi edecek, aza indirecek bu projeyi gerçekleştiren Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İlçe Teşkilatı olarak 100 adet bağış yapacağız” dedi.



“MTSO olarak 100 adet tablet bağışlıyoruz”

Eğitime duyarlı bir bakış açısına sahip olduklarını ifade eden Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Eğitime fırsat eşitliğine çok ciddi manada savunuyoruz. Gelinen noktada ülkemiz çok güçlüdür, tabletlerin her yere yayılmasında sıkıntı yaşanmayacaktır ancak bugün bu eğitimin verilmesi sürecinde özellikle bir kısım kırsal bölgelerde ihtiyacı olanların tableti olmaması, dersi dinleyememesi eğitimde zafiyetler oluşturmaktadır. TSO olarak 100 adet tablet bağışlıyoruz” dedi.



“Eğitime sınırsız destek veren belediye başkanımıza teşekkür ediyorum”

Eğitime verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, “Bu önemli günde ve tarihi adımda her zaman olduğu gibi yine yanımızda olan Belediye Başkanımıza tüm eğitim camiası adına teşekkürlerimi sunuyorum. Dünya zor bir süreçten geçiyor, ülkeler uzaktan eğitimle alakalı çeşitli çözümler üretiyor, bizimde EBA ile ilgili bir alt yapımız vardı, bunun üzerinde durarak EBA merkezimizi geliştirdik. Salgın devam ederse bu sistem üzerinden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle kırsal bölgelerde tablet ve internet açısından bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Bizler bu konuyu yerel yönetimlerimize ilettik, sağ olsun Yeşilyurt Belediyemiz bununla ilgili önemli bir proje başlattı, teşekkür ediyoruz. Bizlerde tablet sayısının artması noktasında elimizden geleni yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığımızdan gelecek olan tabletlerden 200’ünü kampanyaya dâhil edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ise, başlatılan projenin çok değerli olduğunu ifade ederken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.



“Ne yapılması gerekiyorsa ben hazırım”

Yayına telefon bağlantısı ile katılan TRT1’de yayımlanan Türkan Hanımın Konağı dizisi oyuncularından Mürşit Ağa Bağ ise "İlçe Kaymakamımız Turgay Gülenç’e, Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a ve bu güzel projenin hayata geçmesinde emek veren herkese teşekkürlerimi gönderiyorum. Sanatçıların eğitime destek vermesi lazım, sanatçılarda ancak eğitim alarak belli bir noktaya gelebilirler, birbirlerini destekler. Bizler yaşadığımız bu zor süreçte tek yürek olmalıyız, tabiki bu söz değil emek ister. Böylesine güzel projeye öncü olan İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum.Bizim üzerimize düşen ne ise ne yapılması gerekiyorsa hazırız.Bu sözde değil gerçekten uygulamada ne yapılması gerekiyorsa biz varız. Hepimiz üzerimize düşen görevleri sonuna kadar yapmalıyız ve tek yumruk olmalıyız” diye konuştu.

Yayına telefon bağlantısı ile katılan Spor Sunucusu Ertem Şener de, “Belediye Başkanımıza bu konuda teşekkürlerimi iletiyorum. Malatya gönül memleketidir, Malatya’nın çok güzel özellikleri vardır, başka bir memlekettir. Eğitimde emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum. Kampanya içinde ne yapılması gerekiyorsa ben de varım ve elimden geleni yapmaya hazırım. Çok güzel bir yayın, bundan daha değerli bir program olmazı” diye konuştu.



“Kampanyanın başarılı olması için elimden geleni yaparım”

Yayına bağlanarak duygularını dile getiren Akasya dizisinde ‘Ali Kemal’ rolünü canlandıran Ateş Fatih Uçan, "Gerçekten çok güzel bir organizasyon, bence de tüm çocuklarımızın mutlaka hayallerine kavuşturmaları gerekmektedir. Bütün sanatçılarımızı ve halkımızı duyarlı davranıp destek olmalarını rica ediyorum. İnşallah bizde elimizden ne geliyorsa yapacağız, yeter ki çocuklarımız eğitimlerini tamamlasınlar, bu konuda ne yapılması gerekiyorsa ben varım ve emrinizdeyim. Ben de 5 adet tablet bağışlıyorum” diye konuştu.



“Herkesin bir adet tablet bağışlamasını rica ediyorum”

Yeşilyurt Belediyesinin eğitim organizasyonunu sonuna kadar desteklediğini ifade eden mankensanatçı Tuğba Özay ise “Bir eğitimci kızı olarak, tablet kampanyasını sonuna kadar destekliyorum, Yeşilyurt Belediyesinin bu organizasyonundan açıkçası gurur duydum. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a ve bu anlamlı kampanyaya destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir programa katılmaktan çok mutlu oldum, sonuna kadar da destekliyorum. Pandemi gibi zor bir süreçte maalesef çocuklarımız uzaktan eğitimle, eğitimlerine devam etmek durumunda kaldılar. Her şeyin başı sağlık ve eğitimdir. Çocuklarımızın ne sağlığı bozulsun ne de eğitimlerinden geri kalsınlar. Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım ve tüm iş insanlarımızı ve hayırseverlerimizi bu anlamlı göreve davet ediyorum. Herkesin en azından bir tablet bağışlamasını rica ediyorum" diye konuştu.

