Samanlı'dan Askıda ekmek eleştirilerine tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samanlı'dan Askıda ekmek eleştirilerine tepki

İHA

Samanlı'dan Askıda ekmek eleştirilerine tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı ‘askıda ekmek’ projesini kötü ekonomi üzerinden eleştirenlere tepki gösterdi.
Başkan Samanlı, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından başlatılan ‘askıda ekmek’ projesine MHP Malatya il teşkilatı olarak 13 ilçemiz ve teşkilatımız devam ediyor. 2012 ve 2018 yıllarında ekmek zamlarından sonra askıda ekmek projesi başlatılmıştı. MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından teşkilatlarımıza vermiş olduğu talimat doğrultusunda il ve ilçelerimizde askı da ekmek projesini devam ettirmiştir. Askı ekmek projesi devam ettik diyoruz aslında yüz yıllık bir gelenektir” şeklinde konuştu.
Samanlı, “Bizim paylaşma ve örf adetlerimize uygun bir gelenektir. Ama maalesef bu gün günümüze geldiğimiz zaman, muhalefetin buna da karşı çıktığını eleştirdiği ve bunu komedi haline getirip ve alay konusu haline getirdiğini görmekteyiz üzüntü içinde. Aslında muhalefet ne yapmaya çalışıyor burada birlik ve beraberlik içinde olması gereken toplumu ayrıştırmaya çalışıyor. Bunu da ekonomik krize bağlıyorlar. Gelişmekte olan ülkelerde her zaman sıkıntılar olmuştur. Bu gün ABD de 30 milyondan fazla insan sokaklarda yaşamaktadır. İngiltere’de 20 milyondan üzerinde insan yoksulluk sınırın altındadır. Biz de gelişmekte olan bir ülkeyiz. Ama yoksul ve fakirleri unutmamalıyız. Arkamıza dönüp baktığımız zaman onlarla beraber birlik ve dayanışma içinde olmamız gerekmektedir. Ülkede sanki kriz var. Ülke battı ve ülke bitiyor, bak ekmeğe kadar düştüler diyorlar. Ekmeği alay konusu eder hale geldiler. Buradan bu eleştiriyi yapanları kınıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı olarak 13 ilçemizde teşkilatlarımız olarak askı da ekmek projesini yürütüyoruz ve devam edeceğiz. Her zamanda destek olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a tebrik
İl Başkanı Samanlı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapılan seçimde tekrar Cumhurbaşkanı olan Ersin Tatar'ı tebrik ederek, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda pazar günü yüzde 51,74 oy alarak Kuzey Kıbrıs'ın 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’a hayırlı olsun diyoruz. Bir önceki dönemde Cumhurbaşkanın açıklamalarını üzüntü içinde seyretmiştik. Topraklarımız vermemiz gerekir Rumlarla anlaşmamız gerekir diyen bir cumhurbaşkanında kurutulup vatan sever millet sever Türkiye Cumhuriyetiyle uyum içinde çalışan bir Cumhurbaşkanı seçilmesi bizlerde sevinç meydana getirmiştir. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerini oy verene vatandaşlarımız pişman olamayacaklar. Tebrik ediyoruz. Seçilen Cumhurbaşkanımıza hayırlı olsun temennisinde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

“SİHA’larımızın başarısı ortada”
Azerbaycan'ın Ermenistan'dan kaybettiği toprakları geri aldığı çatışmalarla ilgili de değerlendirme yapan Samanlı, "Azerbaycan Ermenistan savaşında, bir taraftan sevinç içinde Azerbaycan geri aldıkları toprakları seyrederken, bir taraftan Ermenistan'ın savaş suçu işlemesiyle birlikte üzüntü içinde seyrediyoruz. Dünyanın buna sessiz kalması ayrıca üzücü bir durumdur. Diğer tarafından siviller ölürken, 3 maymunu oynanan Dünya Devletleri bir tarafta ise haklı olan savaşında ilerleme kaydeden Azerbaycan’ı durdurmaya çalışması bizleri üzüyor. 1990 yıllarda Ermenistan’ın yaptığı katliamları soykırımları unutmamak lazım. Çocuk yaşlı demeden öldürdüler. O zaman ’ki Azerbaycan’la şimdi Azerbaycan arasında dağlar kadar fark var. Güçlendiler, ekonomisi gelişti. Ayrıca, yerli silahlarla yaptığı mücadelede büyük bir başarı elde etmektedir. Ermenistan Dünyaya çağrıda bulunuyor Azerbaycan’ın silahlar kullanmasını engelleyen diyor. Burada SİHA’larının başarısı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Biz her zaman Can Azerbaycan'ın yanındayız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3 saat süren canlı yayında bin 161 tablet bağışlandı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “Tablet Kampanyamız, hayırseverlerimizin destekleriyle büyüyor”
YEREL HABERLER 3 saat süren canlı yayında bin 161 tablet ...
Oyuncak ayı içerisine gizlenen esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Oyuncak ayı içerisine gizlenen esrar ele geçirildi
Dur ihtarına uymadı 6 bin 726 TL ceza yedi
YEREL HABERLER Dur ihtarına uymadı 6 bin 726 TL ceza yedi
Mesleki yeterlilik eğitim semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Mesleki yeterlilik eğitim semineri düzenlendi
Malatya Büyükşehir’den vatandaşlara sosyal destek
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’den vatandaşlara sosyal destek
Yeni Malatyaspor aşığı Fadime nine korona virüse yenik düştü
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor aşığı Fadime nine korona virüse ...
OSB arıtma tesisi için imzalar atıldı Sadıkoğlu: "Malatya'mızın ve sanayimizin kaderi değişecek"
YEREL HABERLER OSB arıtma tesisi için imzalar atıldı Sadıkoğlu: ...
Yolcu otobüsündeki oyuncak ayıdan 6 kilo esrar çıktı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsündeki oyuncak ayıdan 6 kilo esrar çıktı
Depremzedelere konut müjdesi
YEREL HABERLER Depremzedelere konut müjdesi
Taraftarlardan, Spor Şube Müdürüne ziyaret
YEREL HABERLER Taraftarlardan, Spor Şube Müdürüne ziyaret
Kuluncak’ta Gençlik ve Spor Merkezi sevinci
YEREL HABERLER Kuluncak’ta Gençlik ve Spor Merkezi sevinci
Emzirme meme kanserinden koruyor
YEREL HABERLER Emzirme meme kanserinden koruyor
Pandemi sürecinde düğün salonları işletmecileri olumsuz etkilendi
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde düğün salonları işletmecileri ...
Battalgazi’den göz dolduran performans Başkan Güder: “Gönlünde hizmet aşkı olanın ilçesi gülistan olur”
YEREL HABERLER Battalgazi’den göz dolduran performans Başkan Güder: ...
Bıçakla yaralanan şahıs kurtarılamadı
YEREL HABERLER Bıçakla yaralanan şahıs kurtarılamadı
Darende Devlet Hastanesi’ne doktor takviyesi
YEREL HABERLER Darende Devlet Hastanesi’ne doktor takviyesi
Muhtarlar sorunları dile getirdi
YEREL HABERLER Muhtarlar sorunları dile getirdi
Çınar: “Özal Mahalle sakinlerimizin tapu sorununu çözdük”
YEREL HABERLER Çınar: “Özal Mahalle sakinlerimizin tapu sorununu ...
Malatya’da 2 mahalle karantina altına alındı
YEREL HABERLER Malatya’da 2 mahalle karantina altına alındı
Alabalıklı lahmacuna ilgi
YEREL HABERLER Alabalıklı lahmacuna ilgi
Esnaftan öğrencilere hijyen seti
YEREL HABERLER Esnaftan öğrencilere hijyen seti
Çocuklar için motor keyfi
YEREL HABERLER Çocuklar için motor keyfi
Gürkan muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Gürkan muhtarlarla bir araya geldi
Bıçaklı kavgada kalbi durdu, hastanede yaşama döndü
YEREL HABERLER Bıçaklı kavgada kalbi durdu, hastanede yaşama döndü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X