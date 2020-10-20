Yeni Malatyaspor 5 haftada 5 puan topladı

Süper Lig’de bu yıl 4'üncü sezonunu yaşayan Yeni Malatyaspor, bu sezon ilk 5 haftada 5 puan toplayabildi.

20202021 Süper Lig sezonunda ilk 5 hafta da sadece 1 kez galibiyet yüzü görebilen Yeni Malatyaspor, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 5 puan toplayabildi.

Ligin birinci haftasında deplasmanda Karagümrük’e 30 mağlup olan Yeni Malatyaspor, ikinci haftada sahasında İzmir ekibi Göztepe ile 11 berabere kaldı. Ligin üçüncü haftasında deplasmanda Trabzonspor’a 31 kaybeden sarısiyahlılar, 4. haftada sahasında FraportTav Antalyaspor’u 10’lık skorla mağlup etmeyi başardı. Yeni Malatyaspor, milli aranın ardından 5. haftada konuk olduğu Konyaspor ile 11 berabere kaldı.

Şu ana kadar ligdeki tek galibiyetini 4. haftada sahasında Antalyaspor’a karşı alan sarısiyahlılar, oynadığı 3 deplasman maçında ise galip gelmeyi başaramadı. Malatya temsilcisi, 5. haftaya kadar 3 deplasman maçına çıkarken, bu karşılaşmalarda 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet yaşadı.

Konyaspor beraberliği sonrası izin verilen takım ise bugün top başı yapacak. 25 Ekim Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan sarısiyahlılarda sakat olan Lukoki, Youssouf ve Adem'in ise durumları ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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