Yeni Malatyaspor'un en yaşlı taraftarı Fadime Çınar, koronavirüsten öldü



MALATYA (DHA) Malatya'da yaşayan ve Yeni Malatyaspor'un en yaşlı taraftarı olarak bilinen Fadime Çınar (93), yeni tip koronavirüsten (Covid-19) yaşamını yitirdi.

Yeni Malatyaspor'un en yaşlı taraftarı olarak bilinen Fadime Çınar'ın 10 Ekim'de koronavirüs testi pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan Çınar, Hastanede tedaviye alındı. Çınar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sarı siyahlı takımın en yaşlı taraftarı olan Çınar'ın ölüm haberini alan Yeni Malatyaspor Kulübü üzüntülerini dile getirerek, "Koronavirüs ile mücadele eden renklere aşık taraftarımız, tribünlerimizin Fadime ninesi, Fadime Çınar'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-10-20 20:29:01



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