53 yıl hapis cezası bulunan dolandırıcı yakalandı

Malatya’da, dolandırıcılık suçundan 53 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, hakkında “Elazığ Yerel İlamat Masasınca Dolandırıcılık” suçundan 53 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan M.G. isimli şahıs yakalandı.
Şahsın gözaltına alındığı ve Elazığ’a gönderileceği kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.