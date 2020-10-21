53 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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MALATYA, (DHA) MALATYA'da, hakkında kesinleşmiş 53 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.G., polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2012-2016 yılları arası internet üzerinden araç alım satımı yapmak isteyenleri telefon yoluyla kandırmak suretiyle dolandırıcılık yapan ve hakkında 42 farklı dosyadan aranan ve kesinleşmiş 53 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.G.'yi Hamidiye Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan M.G. işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-10-21 13:50:30



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