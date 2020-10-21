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Emanet çarşıda ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü Çınar: “Emanet Çarşımız, gönül belediyeciliği yatırımlarına örnek gösteriliyor”

İHA

Emanet çarşıda ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü Çınar: “Emanet Çarşımız, gönül belediyeciliği yatırımlarına örnek gösteriliyor”

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde belediye tarafından kurulan Emanet Çarşı'de 236 bin temel ihtiyaç malzemesi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
"Gönül Belediyeciliği" hizmetleriyle Yeşilyurt’ta var olan paylaşma ve dayanışma ruhuna güç kattıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaptığı açıklamada Emanet çarşıda 236 bin adet temel ihtiyaç malzemesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi. ‘Sosyal Sorumluluk’ projeleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarla aralarındaki gönül köprülerini sağlamlaştırdıklarını bildiren Başkan Çınar, “ İlçemizde yardımlaşma, paylaşma ve bağış yapma bilincinin toplum içerisinde daha fazla yer almasını sağlamak adına yoğun bir çaba sarf ediyoruz. İlçemizdeki 95 fırınımızda devam eden ‘Emanet Ekmek’ faaliyetlerimizle hayırseverler tarafından bağışlanan 1 milyon 708 bin 676 adet ekmekten 1 milyon 684 bin 996 adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında köprü vaziyeti gördük. Ev ve kişisel bakımlarını yapmakta zorlanan yaşlılarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak adına başlattığımız ‘Baştacı’ projemizden yararlanan 33 yaşlımızın evi 911 kez ziyaret edilerek gerekli hizmetler verilmiştir. İlçemizde hayatını kaybeden hemşerilerimizin acılarını paylaşmak adına geçen yıl başlattığımız ‘Taziye’ ziyaretlerimiz çerçevesinde 2 bin 49 ailemizi ziyaret ederek hem taziye çadırlarını kurduk hem de içerisinde çay, şeker ve bardak bulunan taziye paketlerimizi takdim ettik. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüze bağlı uzman sosyologlar tarafından başarıyla yürütülen ‘Aile Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerimiz’ kapsamından yararlanmak adına başvuru yapan 582 hemşerimize ailevi, hukuki, psikolojik ve farklı pek çok alanda rehberlik hizmeti sunduk. İş arayan hemşerilerimizle işverenler arasında köprü olabilmek adına başlattığımız ‘İş Havuzu’ projemize başvuru yapan hemşerilerimizden 41’inin iş başı yapmasını sağladık. İyilikseverler ile yardıma ihtiyacı olanları buluşturduğumuz ‘İyilik Havuzu’ projemiz ile de toplamda gelen 1.030 iyilik başvuru arasından 844 hemşerimizin ihtiyacının karşılanmasını sağladık. Müdürlüğümüze kayıt yaptıranlar arasında durumu en dezavantajlı oldukları tespit edilen ve durumları sürekli takip edilen ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yönelik başlattığımız ‘Yüzümüz Gülsün’ projemiz ile de toplamda 100 ailemizin problemlerinin çözülmesinde destek olduk. İlçemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan ‘Minik Kalpler Solmasın’ projemiz sayesinde tespit ettiğimiz 5 evladımıza gerekli yardımların yapılmasını sağladık. Varlıklı aileler ile yoksul aileleri bir araya getirip ekonomik ve sosyolojik mesafeleri kısaltmayı hedef alan ‘ Kardeş Aile’ projemizden 5 ailemizin faydalanmasını sağladık. Bununla birlikte 15 aylık süre zarfı içerisinde evlenmek için başvuru yapan toplam 3 bin 467 çiftimizin nikâh akdini yaparak, ‘Bir Yastıkta’ hediye paketlerini takdim ettik. Dünyayı etkisi altına alan pandemi salgını nedeniyle yaşadığımız zor ve sıkıntılı günlerde hemşerilerimizin sürekli yanında yer aldık. Din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmadan tüm hemşerilerimize karşı sevgi, saygı ve muhabbet içerisinde, öncelikle paylaşarak, öncelikle kenetlenerek yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Hem marketimizdeki planlı organizasyonunu başarıyla yöneten hem de diğer sosyal sorumluluk projelerini doğru ve sağlıklı bir şekilde sürdüren Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüzdeki tüm mesai arkadaşlarımıza, örnek projelerimizin hayata geçme ve sürdürme konusundaki gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Yeşilyurt’umuz her alanda olduğu gibi sosyal belediyecilik yatırımları ve projeleriyle de örnek alınan bir ilçe hüviyetine ulaşmıştır” şeklinde sözlerine ekledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerini kendilerinin de önemsediklerine dikkat çeken Başkan Çınar, "Yeşilyurt’ta ‘sosyal devlet’ anlayışını her daim canlı ve diri tutmaya özen göstermekteyiz. Sosyal yardım faaliyetleri ve örnek projelerle hemşerilerimizle aynı gönül dünyasında olmaya devam ediyoruz. Hayırseverler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı ortak platformda buluşturan ‘Emanet Çarşısı’ Hizmet Binamızda gerek 850 m alanda hizmet veren market alanımız gerekse de sosyal sorumluluk projelerimizle ekonomik durumu yerinde olmayan hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerine farklı bir bakış açısı kazandırdık. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz, alanında deneyimli ekiplerin gözetiminde devam eden hizmetlerimiz kapsamında, ekonomik durumu yerinde olmayan ailelere gerekli araştırmalar neticesinde içerisinde belirlenen kriterlere eş değer taşıyan puanlar yüklediğimiz kartlar veriyoruz. İhtiyaç sahibi hemşerilerimizde gerek bizim kendi imkânlarımızla satın aldığımız gerekse bağışçılarımızın yardımlarıyla raflara yerleştirdiğimiz gıda, temizlik ve kıyafet gibi temel ihtiyaç malzemelerini her hangi bir ücret ödemeden temin edebiliyorlar. Üst düzey kontroller, düzenli ve planlı çalışmalarımız neticesinde 1.550 ihtiyaç sahibi hemşerimize 150 bin adet gıda, 60 bin adet temizlik ve 26 bin adet giyim yardımı yaptık. Planlı ve düzenli çalışmalarımız neticesinde ihtiyaç sahiplerine bugüne kadar toplamda 236 bin adet temel ihtiyaç malzemesi yardımını ulaştırdık. Hayırseverlerimizin gerek gıda, temizlik ve kıyafet gibi yardımları gerekse de ayni ve nakdi yardımlarını gerekli koordinasyonla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktayız. Hayırseverlere yaptıkları yardımın nereye gittiğine ilişkin anında bilgi aktarıyoruz. Sosyal yardım hizmetlerimize katkı sağlayan hayırseverlere şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Bölgemizde ki birçok yerel yönetimin ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerine örnek alıp uyguladığı Emanet Çarşımız, sosyal yardımlar konusunda önemli bir vizyona ulaşmıştır. Vatandaşlarımızın bu hizmetler karşılığında yüzlerinde oluşan tebessüm hepimizin ortak mutluluğudur. Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü kurmanın sevincini yaşıyoruz" diye konuştu.

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