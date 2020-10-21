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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya Hayvanat Bahçesi 7 ay sonra kapılarını yeniden açtı

İHA

Malatya Hayvanat Bahçesi 7 ay sonra kapılarını yeniden açtı

Yeni tip korona virüs (Covid19) salgını sürecinde 17 Mart’ta ziyarete kapanan Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, bugün uzun bir sürenin ardından yeniden kapılarını vatandaşlara açtı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsün Mart ayında Türkiye’de de görülmesi ile birlikte alınan tedbirler kapsamında ziyarete kapanan Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, bugün itibariyle yeniden kapılarını ziyaretçilerine açtı. Orduzu Pınarbaşı Turgut Özal Tabiat Parkında yer alan hayvanat bahçesinin 7 ay sonra yeniden kapılarını açması ile vatandaşlar da alınan Covid19 tedbirleri kapsamında çocukları ile birlikte hayvanat bahçesini ziyaret etti. Girişte ateş ölçümü ve HES kodu gibi önlemler ile içeri alınan ziyaretçiler, sosyal mesafe ve maske kuralları çerçevesinde çocukları ile birlikte Hayvanat Bahçesi’ndeki 78 türden bin 213 hayvanı yakından görme imkanı buluyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Sami Altaş, tedbir amaçlı olarak Mart ayında vatandaşların ziyaretine kapattıkları hayvanat bahçesini Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatları ile bugün yeniden açtıklarını söyledi. Gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirten Altaş, hayvanat bahçesinin kapalı olduğu dönemde hayvanların bakımlarının da düzenli olarak yapıldığının altını çizdi.
Sorumlu veteriner hekim Seda Sezikli de pandemi sürecinde hayvanat bahçesine yeni üyelerin de katıldığını aktararak, kapalı alanlarda ziyaretçi sınırlandırması yaptıklarını ve Covid19 tedbirlerini en üst seviyede tuttuklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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