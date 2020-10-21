Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskında 130 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu hap, 3 gram bonzai ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-10-21 17:21:46



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