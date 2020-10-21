Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği’ne bileniyor

Hafta sonu sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar sürüyor. Sarısiyahlıların tek düşüncesi ise 3 puan alarak yükselişe geçmek.

Süper Lig’de 25 Ekim günü evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde sürüyor. Günü sabah ve akşam olmak üzere çift idmanla geçiren sarısiyahlılarda güç ve dayanıklılık antrenmanı da yapıldı.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde sıkı bir hazırlık geçiren oyuncuların morallerinin yerinde olduğu gözlemlenirken, sakatlıkları bulunan Adem, Lukoki ve Youssouf idmanda yer almadı. Kulüp doktorunun nezaretinde tedavileri devam eden 3 futbolcunun, hafta sonu oynanacak olan karşılaşmada forma giyebilmeleri için de yoğun bir çabanın harcandığı öğrenildi.

Öte yandan 25 Ekim Pazar günü saat 13.30’da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hakemleri de açıklandı. Karşılaşmayı Halis Özkahya, Kerem Ersoy ve Mehmet Cem Satman hakem triosu yönetecek.

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