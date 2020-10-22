Malatya’dan 15 proje dereceye girdi

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Malatya’dan bölge değerlendirmesine katılan 40 projeden, 6 birincilik, 4 ikincilik ve 5 üçüncülük olmak üzere toplam 15 proje dereceye girdi.

Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türkçe ve Yazılım alanlarında bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla 14’üncü Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması gerçekleştirildi. Malatya Bölgesinde Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Mardin, Şanlıurfa ve Tunceli olmak üzere 8 ilden toplam 955 proje başvurusu yapıldı. 14. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisine davet edilen projeler, Bölge Değerlendirme Kurulu tarafından belirlendi. Değerlendirmeler sonucunda toplam 100 proje bölge sergisine katılmaya hak kazandı. Covid19 salgını nedeni ile bu yıl bölge sergisi yapılmamış olup bölge değerlendirmeleri 131415 Ekim 2020 tarihlerinde çevrimiçi yapıldı.

Malatya’dan 294 proje başvurusunun yapıldığı yarışmada, 40 proje bölge değerlendirmesine katılma başarısını gösterdi. Bölge değerlendirmesine katılma başarısı gösteren 40 projeden, 6 birincilik, 4 ikincilik ve 5 üçüncülük olmak üzere toplam 15 proje dereceye girdi.

Bölge değerlendirmesinde birinci olan 6 proje, Türkiye final yarışmasına katılacak.

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