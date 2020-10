Yazıhan’da pancarının kalitesine tam not

Pancar hasadının başladığı Malatya’nın Yazıhan ilçesinde bu sezon hasat edilen şeker pancarları kalitesi ile adından söz ettiriyor.

Yazıhan ilçesinde yetiştirilen şeker pancarında hasat sürerken, Yazıhan Kaymakamı Bülent Şimşek, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun, Şeker İş Sendikası Başkanı Nuri Murat ile birlikte Yazıhan Belediyesi meclis üyeleri çiftçileri ziyaret ettiler. Pancar sökümünün gerçekleştiği tarlalarda incelemede bulunan protokol üyeleri, bu yıl pancarda verimin yüksek olduğunu söylediler.

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, bu yıl pancar kalitesinin yüksek olduğunu ifade ederek, “Yazıhan geçmişte sarı sapların kuru otların uçuştuğu bir ilçeydi. Yazıhan’da şu anda etrafımızda her tarafın yeşile boyandığı ve yeşil hasadın hepimizin gönlünde taht kurduğunu görüyoruz. Suyun Yazıhan ovası ile buluşmasıyla artık çeşitli ürünler yetiştiriliyor. Ama özellikle başta şeker pancarı olmak üzere birçok tarımsal sanayi ürünü çiftçimize kazandırıyor" dedi.

Malatya'da Şeker Fabrikası'nın bulunmasının da çiftçileri pancar üretimi konusunda teşvik ettiğini belirten Öztürk, "Fabrikamız şu anda 2020 yılında 500 bin tonun üzerinde pancar işleyecek. 60 bin ton da şeker üretimi yapılacak. Bizim Yazıhan’ımızda çok çeşitli ürünler yetişiyor. Ancak bu seneyle ilgili şeker pancarında c kotasının uygulanmamasını istiyoruz. İnşallah 25 Ekim’de Cumhurbaşkanımız Malatya’ya geliyor. İlçe başkanımızla, milletvekillerimize ilettik, il başkanımıza ilettik. A kotasından ziyade C kotasının uygulanmamasını istiyoruz, arzu ediyoruz .üreticilerimiz geçen sene aldıkları fiyatlarda memnunlar. İnşallah yeni bir fiyat uygulaması gelir diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Yazıhan'da 20 bin dönümün üzerine kayıtlı alanın olduğunu ve 150 bin tonun üzerinde pancar üretimi yapacaklarını kaydeden Başkan Öztürk, "Bu üretimle beraber 50 milyon TL'nin üzerinde üreticilerimize ve ilçemize katkısı olacak. Hasat dönemimizin Yazıhan’ımıza Malatya’mıza ülkemize hayır bolluk bereket getirmesini temenni ediyorum.” dedi.

Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun ise bu yılın çok bereketli bir yıl olduğunu ifade ederek "Yazıhan Recai Kutan Barajının sulamasının devreye girmesiyle birlikte Yazıhan ovamızda yaklaşık 100 bin dönüm sulama alanı oluştu. Bu sulanabilir alan içerisinde her yıl 25 bin dönümünde şeker pancarı üreterek değerlendirmekteyiz. Recai Kutan Barajı’nın bu seviye ye gelmesinden başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkürler ediyoruz. Gerçekten Yazıhan’ın kaderini değiştirdi. Bir teşekkürü de Yazıhan Belediye Başkanımız sayın Nevzat Öztürk'e de yapmak istiyorum. Bu pancar ekiminin Yazıhan’da yaygınlaştırılması için bizlere büyük destek oldu. Başarılı bir sonuca ulaştık. Biz Türk Şeker olarak pancarda 90 yıllık tecrübemizi Allah nasip ederse 2020 yılında itibaren de hububatta göstermeye çalışacağız. 3 yıl münavebeli çiftçilerimizle sözleşme yapıp pancarın yanı sıra arpa, buğday ve mısır ekimi yapacağız. Çiftçilerimize mali yönde destek olmak için devletin tüm imkanlarını sıfır faizle çiftçilerimize yansıtmayı hedefliyoruz. Bu konuda Yazıhan ovasında büyük potansiyel olduğuna inanıyoruz. Yazıhan bölgemizde biz birinci kalite pancar üretiyoruz. 16 digestiyonun altında pancar gelmemekte” ifadelerini kullandı.

