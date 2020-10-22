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Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğininleclis toplantısı Yeşilyurt’ta yapılacak Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çınar: "Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin toplantısına ev sahipliği yapacağız"

İHA

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğininleclis toplantısı Yeşilyurt’ta yapılacak Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çınar: "Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin toplantısına ev sahipliği yapacağız"

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin 2021 yılı Mayıs Ayında ki 35.Olağan Meclis Toplantısınının Malatya'da yapılacağını duyurdu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer ve Bekir Karakuş, Yeşilyurt Belediyesinin de üye olduğu Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin İzmir’de ki 34.Olağan Meclis Toplantısına katıldılar. Toplantının verimli ve güzel geçtiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin 2021 yılı Mayıs Ayında ki 35.Olağan Meclis Toplantısının Yeşilyurt’ta düzenleneceğinin müjdesini verdi.

“Yeşilyurt’ta misafir edeceğiz”
Toplantıdan çıkan sonuçların hayırlı olmasını temenni eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak üye olduğumuz Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin İzmir’de düzenlediği 34.Olağan Meclis Toplantısında yer almaktan, buraya gelen çok değerli Belediye Başkanlarımızla bir araya gelip istişare etmekten çok büyük onur duyduğumuzu öncelikle belirtmek isterim. Oldukça verimli ve güzel bir şekilde sonuçlanan toplantıda hem ülkemiz hem de Malatya’mız ve Yeşilyurt’umuzun geleceği noktasında neler yapmamız gerektiği konusunda çok değerli bilgiler edindik. Sağlıklı Kentler Birliğinin temel amacı; sağlıklı şehir kavramını yaymak, bu bilinci yerel yönetimlere ve topluma kazandırmak, üye belediyelere, belediyecilik, sağlık, planlama, çevre konut, ulaşım, eğitim, güvenlik ve benzeri konularda bilgi, belge ve mevzuat kaynaklarıyla destek sağlamakta ve eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır. Kurulduğu günden beri toplum sağlığının daha kaliteli hale getirebilmesi, şehirlerin sağlıklı ve sürdürülebilir ilkeler doğrultusunda inşa edilme sürecine katkı sunan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine üye bir yerel yönetim olarak, Yeşilyurt’umuzun her alanda sağlıklı ve planlı bir şekilde geleceğe hazırlanması noktasında güzel adımlar atmaktayız. Bilindiği üzere ‘Yeşilyurt Kentsel Tasarım’ ve ‘Lezzet Vadisi’ projemiz çatısı altında Kadim Çırmıhtı’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini gün yüzüne çıkarmak adına sürdürdüğümüz ‘Restorasyon ve Dönüşüm’ projelerimiz ile 44 Yıl Hatır Kahve Konağı, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen ‘Tarihi ve Kültürel Miras Koruma Proje ve Uygulamaları Özendirme’ Yarışmasında Başarı Ödülüne layık görülmüştü. Tecrübe paylaşımları şeklinde geçen toplantı sonrasında, Mayıs ayında düzenlenecek 35. Olağan Meclis Toplantısının Yeşilyurt’ta düzenlenmesi noktasında sunduğumuz talebimiz Yönetim Kurulumuz tarafından uygun görüldü. 2021 yılı Mayıs ayında düzenlenecek 35.Olağan Meclis Toplantısına ev sahipliği yapacak olmanın şimdiden heyecanını yaşamaktayız. Başkanımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlıklı Kentler Birliği Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yöresel lezzetleriyle Anadolu medeniyetini içerisinde barındıran güzel ilçemiz Yeşilyurt’umuzda misafir edeceğiz. Malatya’mızın ve Yeşilyurt’umuzun tanıtılmasına ciddi katkılar sunacak organizasyonun başarılı geçmesi adına elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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