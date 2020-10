Türkiye’ye 1,5 milyon grip aşısı Her isteyene değil, e nabız izin verirse vurulacak

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği girip aşısı Malatya'ya geldi. Depolarda bulunan aşılar, talep eden vatandaşlara enabız sistemine göre vurulmaya başlanacak.

Grip aşısı için daha önce eczanelerde yapılan listeler iptal edildi. Aşıyı öncelikli olarak yaptıracak olan vatandaşların eNabız sistemine yüklendiği bildirildi. Bu kapsamda vatandaşların sistemlerine giriş yaparak öncelikli olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Konuyla ilgili bilgi veren Malatya Eczacılar Odası Başkanı Ebru Sönmez, geçen sene 1 milyon 300 bin doz aşının geldiğini ifade edip, bu sene ise yoğun talebe rağmen 1 milyon 500 bin doz civarı aşının geleceğini söyledi.

Sönmez, "Dün itibariyle aşı depolara giriş yaptı. Bu sene pandemiden dolayı maalesef çok ciddi bir talep oldu. Geçen sene 1 milyon 300 bin aşı Türkiye'ye ulaşmıştı. 1 milyon 300 aşı yaptık. Geçen sene 1 milyon 300 doz aşıda bile sıkıntı yaşadık. Bu yıl 1 milyon 500 aşı aşının geldiği söylendi. Şu an depolara parti parti şeklinde geliyor. Birinci parti 500600 bin adet Türkiye’ye dağıtım sağlandı. Şimdi vatandaşlarımız bu aşıya nasıl ulaşacağız ne yapacakların bilgisine hakim değiller. Onunla alakalı yanlış bir algı var. Çünkü eskisi gibi gidip ücretle alabileceklerini düşünüyorlar. Ama şu an talep çok ama maalesef yeterli sayıda aşı olmadığından dolayı Sağlık Bakanlığı buna bir sınırlama getirdi. Şöyle ki reçete karşılığında olacak reçete olmadan kesinlikle verilmeyecek” dedi.

Grip aşısının herkese yapılmayacağını kaydeden Sönmez, kimlerin aşı yapacağının e nabızda belli olacağını dile getirerek, ”Vatandaşlarımız öncelikli aile sağlığı merkezlerine gitmeden sağlık Bakanlığı’nın uygulaması var telefonlarında enabız'a indirecekler. Enabız’a girdiklerinde yeni bir buton getirildi. Sağlık Bakanlığı bu butonda influenza risk durumu sorgulama butonumuz her hasta kendi durumunu sorgulayabilecek” şeklinde konuştu.

Grip aşısının öncelikle 65 yaş üstü ama kronik rahatsızlığı olanlara vurulacağını vurgulayan Sönmez, “Kronik rahatsızlık grubuna giren hastalıklar var. Olabilir organ nakli olan hastalar olabilir. Bunlar Sağlık Bakanlığı kendisi kategorize ettiği için bunlarla ilgili yeterli bilgiye sahip değiliz. Ama enabız'da herkesin güncel bilgisi mevcut. Onun için aile sağlığı merkezlerine gitmeden mutlaka enabız'dan baksınlar onda sonra gitsinler. Çünkü bugün depolara geldiğini öğrenen hastalar ciddi şekilde eczanelere ve sağlık ocaklarına yoğunluk oluşturuyor. Enabız'dan baksınlar eğer risk grubundalarsa aile sağlığı merkezine gidecekler. Aile hekimleri onlara aşılarını yazacak reçetelerine eczaneye gelecekler bir sisteme işleyeceğiz. Sistemde evet kabul ettiyse bizde deponun sistemine düşecek depoda bize çıkış yapabilecek. Çünkü 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı sahip hasta sayımız 2025 milyon civarında” diye konuştu.

Grip aşısının korona virüse faydası olmadığını da vurgulayan Sönmez, “Hastalarda şöyle bir yanılgı var. Ben grip aşısı olursam koronda korunurum diye. Maalesef grip aşısının koronaya karşı herhangi bir faydası yok “ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.