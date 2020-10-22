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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürkan’dan öğrencilere tablet sürprizi

İHA

Gürkan’dan öğrencilere tablet sürprizi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce ile birlikte servisçi esnafının pandemi nedeniyle sıkıntılar yaşayan bir ailesini ziyaret etti, öğrenci çocuklarına tablet hediye etti.
Pandemi sürecinde okulların kapalı olması nedeniyle ekonomik sorunlar yaşayan servisçi bir aileyi ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, öğrencilere sürpriz yaparak tablet hediye etti. Ziyarette söz alan Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, “Sayın Başkanımıza geçen hafta oda ziyaretinde servisçi esnafımızın mağdur olduğunu, çocuklarının tabletinin olmadığını, derslere giremediğini ilettiğimizde sağ olsunlar Büyükşehir Belediye Başkanımız servisçi kardeşimizi evinde ziyaret etmek istedi. Özellikle pandemi sürecinde Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin tüm esnafımıza büyük destek ve katkıları olmuştur. Buradaki katkının bizim için maddi değerinin önemi yoktur ancak manevi değeri çok büyüktür. Çünkü o zor süreçte esnafımızın depremle birlikte yaklaşık 10 aydır bir mağduriyetimiz vardı. Yaklaşık 400500’ e yakın gıda kolisi desteğiyle birlikte market çekleri, bununla birlikte başkanımızın bizzat şahsi maddi yardımları esnafımıza olmuştur. Esnafımızın bu zor süreçte tek halini hatırını soran yetkili kurum kuruluş Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’dır. Bu noktada bizler her zaman başkanımıza destek veriyoruz, başkanımızın yanında oluyoruz. Servisçi esnafımızın haklı seslenişine destek vererek bugün ailemizi ziyaret ederek esnafımızın çocuklarına tablet hediye edip farkındalık meydana getirmiştir. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız birilerinden önce bu tablet konusunu gündeme getirerek, mağdur olan, ailesinde çocuğu olup da tableti olmayan kişilere yardım amaçlı bir kampanya başlatmıştır. Büyükşehir Belediyemizden sonrada birileri tablet konusunu başlatmıştır ama geç kalmıştır. Bu noktada ben Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine şahsım ve esnaflarım adına bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.
Servisçi Esnafı Turan Demir ise Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın kendilerini evlerinde ziyaret etmelerinden dolayı memnun olduklarını ifade ederek, “Belediye başkanımızın ziyaretinden ötürü çok memnunuz. Dikkate alınmak, dinlenmek bizim için önemlidir. Ben servisçi esnafı olarak 10 aydır çalışmıyorum. En güzel şey karşımızda muhatap bulmaktır. İyi köyü bir şekilde geçimimizi yapıyoruz. Bir derdimiz olduğu zaman ilk önce oda başkanımıza gidiyoruz. Sağ olsun kendisi de Belediye başkanımıza aktarmış. Gereken desteği bizlere verdiler. Muhatap alınıp evime gelmeleri ayrıca beni memnun etmiştir. Belediye başkanımıza ilgisinden alakasından dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Her zaman esnafımızın yanında olduk”
Deprem sonrası ve pandemi sürecinde esnafların yanında olarak destek verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da süreç içerisinde yaşanan sıkıntılarda vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ziyaret sonrasında ailenin eğitim gören 5 çocuğuna birer tane tablet hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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