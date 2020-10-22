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Başkan Güder: “Battalgazi’yi geleceğe taşımak bizim görevimizdir”

İHA

Başkan Güder: “Battalgazi’yi geleceğe taşımak bizim görevimizdir”

Malatya’nın Battalgazi ilçesine kazandırdığı ve kazandıracağı insan odaklı projeler ile vizyonel değişimi başlatarak vatandaşların yüzündeki gülümsemeye talip olan Battalgazi’nin ŞehrülEmini Belediye Başkanı Osman Güder, ilçe için ne doğru ve faydalı ise onu yapmayı kendisine şiar edindiğini belirterek, “5 bin yıllık tarihi içinde barındıran bu ilçeyi, geleceğe taşımak bizim görevimizdir” dedi.
Yapılan hizmetlerle vatandaşların yüzündeki gülümsemeye talip olan Battalgazi Belediye Başkanı Başkanı Osman Güder, 2019 seçimlerinden sonra 1.5 yıllık zaman zarfında ilçede güzel hizmetlere imza atılmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Hem insanı hem tabiatıyla göze çarpan Medeniyetin Kalbi Battalgazi’yi daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için milletimize yakışacak hizmetleri yapmak adına gece gündüz çalıştıklarını aktaran Başkan Güder, ilçenin kültürel, tarihi, sosyolojik ve ticari değerleri yarına taşımak, bu değerleri koruyup geliştirerek gelecek nesillere taşınılması gerektiğini aktardı. Milyonluk yatırımları ilçe ile buluşturan Başkan Güder, yapılan hizmet hakkında genel bir açıklama yaptı.

Başkan Güder imarda devrim yaptı
Battalgazi’nin kanayan yarası olarak göze çarpan İmar Çalışması ile ilgili olarak, 2019 yılından bu yana kolları sıvayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, gerçekleştirdiği imar çalışmalarıyla ilçenin 83 milyon metrekare imar sahasını üzerinde 20 milyon metrekare alanı üzerinde yeniden revize etmeyi başardı. Yeşil alanı dokusunu koruyarak yapılan çalışmalarda, Sosyal donatı alanları da artırıldı. Sosyal donatı alanlarında 22 tane olan Okul alanı 42’ye, 7 olan Sağlık tesisi sayısı da 14’e yükseltildi.

Gençlik yatırımları Battalgazi’de hayata geçiyor
‘Gençliğe Yatırım, Geleceğe Yatırımdır’ düsturuyla hareket eden Battalgazi Belediyesi, gençlerin sportif ve sosyal faaliyet alanlarının yaygınlaştırılması için Battalgazi’ye kazandıracağı milyonluk yatırımlarla, ilçedeki gençlere büyük katkılar sunacak. Battalgazi Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile Selçuklu Mahallesi, Başharık Mahallesi, Hatunsuyu Mahallesi, Hanımın Çiftliği Mahallesi ve Göztepe Mahallesi’ne yapılacak olan Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Futbol sahası ve Basketbol sahası ile gençlerin sporla iç içe olması sağlanacak. Temmuz ayında protokolleri imzalanan tesislerin yapımına ise 2021 yılı içinde yapılacak olan ihalenin ardından başlanılacak.

Derme deresi Malatya’ya nefes olacak
Battalgazi Belediyesi olarak ismi Malatya’mız ile özdeşleşmiş ve türkülere konu olmuş Derme Deremizde, Islah projesi gerçekleştiriliyor. Toplamda 8 kilometrelik alanı kapsayan bu proje, etaplar halinde yapılacak. Daha modern ve daha yaşanabilir bir Battalgazi için hayata geçirilen projenin ilk etabında, bin metrelik alan rehabilite edilecek. Çevre yolunun altında kalan bu bölgede Şehit Fevzi mahallesinin dönüşümü ile birlikte; deprem sonrası yoğun bir şekilde etkilen bölgede bir alt merkez oluşturulması hedefleniyor. Devlet Su İşleri ile birlikte yürütülen ve toplam maliyeti 8 milyon TL olan projenin ilk etabının 2020 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Şehit Fevzi mahallesi için tarihi fırsat
24 Ocak depreminde ağır hasar alan ve geçmiş yıllardan bu yana belediye yatırımlarından her zaman yoksun kalan Şehit Fevzi Mahallesi için harekete geçen Battalgazi Belediyesi, afetlere karşı riskli, ömrünü tamamlamış yapıların yerine, depreme dayanıklı konutların yer aldığı, sosyal donatı alanlarının oluşturulacağı ve şehrin tarihi ve kültürel dokusunu koruyan projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmasının ardından Şehit Fevzi Mahallesi’ndeki 110 dönümlük alan, 28 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla ‘Riskli Bölge’ ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla ‘Riskli Bölge’ ilan edilen Şehit Fevzi Mahallesi’nde yapılacak olan kentsel dönüşüm ile en az 424 konut yapılması hedefleniyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın Şehit Fevzi Mahallesi’nde yapacağı dönüştürme çalışmaları ile çevre yolu altı diye tabir edilen bölgede depreme dayanıklı evlerinin inşasının yanı sıra Battalgazi Belediyesi’nin yapmayı hedeflediği yatırımlarla Şehit Fevzi Mahallesi daha yaşanabilir ve modern bir görünüme kavuşacak.

"Tüm halkımızı bu büyük buluşmaya davet ediyoruz”
25 Ekim Pazar günü AK Parti 7. Olağan İl Kongresi için Malatya’ya gelecek olan Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Malatya’da ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk yaşayacaklarını dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “25 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Malatya’mızda ağırlıyoruz. Cumhurbaşkanımız AK Parti 7. Olağan İl Kongresi için Malatya’mıza gelerek, vatandaşlarımızla buluşacak. Tüm Malatya halkımızı bu büyük buluşmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Battalgazi’mize güzel hizmetler kazandırdık”
1.5 yıllık zaman zarfında Battalgazi’ye güzel hizmetler kazandırdıklarını aktaran Başkan Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak baktığımızda 1.5 yıllık görev sürecimizde neler yapmışız. 30 milyon civarında makine ve teçhizat alımı gerçekleştirdik. Araç filomuzu büyüttük. Gençliğin ihtiyaçlarını giderme ve onlara destek olma noktasında bir dizi çalışmalarımız oldu. Gençlik merkezleri kurduk. Millet kıraathaneleri yaparak gençlerin istifadesine sunduk. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte gençlerimize halı sahalar, sentetik basketbol, voleybol sahaları ve yüzme havuzu Battalgazi’mize kazandırıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte Eskimalatya’da bulunan sahamızın yapımını gerçekleştirip, buradaki sporcularımızın ve takımlarımızın istifadesine sunduk. Diğer bir tanesini de Orduzu bölgemize inşallah kazandıracağız. İnsanlarımızın nefes alabileceği, yorgunluklarını atabileceği sosyal tesislerimizi vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Özellikle Battalgazi’mizde kangrenleşmiş olan imar problemini şükürler olsun 1.5 yılda çözme başarısını gösterdik. Yine Malatya’mızı ve Battalgazi’mizi ilgilendiren 2 projemizin alt yapı çalışmalarını bitirdik. Bunlardan biri Derme Deresi Islah projesi diğeri ise Çınar Park Rekreasyon projesi. Bu projeler ile vatandaşlarımız görmek istediği bir ilçeye kavuşmuş olacak. Asfalt Plentimizin içine 2 milyon liralık soğuk asfalt tesisimizi kazandırdık. Pandemiye rağmen bu yaz dönemi gece gündüz demeden çalışan arkadaşlarımızın üstün gayretleri ile 45 yıl önce yapılan ve deforme olan yollarımızı tamamladık. Şehit Fevzi Mahallemizde bulunan 110 dönümlük bir alan Cumhurbaşkanımızın onayı ile riskli alan ilan edildi. Malatya’da yaşanan depremden sonra riskli alan ilan edilmesinin ardından burada dönüşüm yapılması için ciddi gayretler ortaya koyduk. Battalgazi’mizin Uluslararası arenada ve Türkiye’de en iyi şekilde yerini alması noktasında ben ve ekibim gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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