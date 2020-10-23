Tarihi dizi ve filmler, kılıç satışlarını yüzde 500 artırdı



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, kılıç ve bıçak imalatı yapan Yusuf Bayyiğit, son dönemlerde tarihi dizi ve filmlere ilginin kılıca da yansıdığını söyledi. Bayyiğit, bu türde dizi ve filmlerin etkisiyle kılıç satışlarının yüzde 500 arttığını ifade etti.

Ata mesleği olan sıcak demircilik ile 9 yaşında tanışan Yusuf Bayyiğit, atölyesinde mesleğini sürdürüyor. Damascus çeliği ile kılıç ve bıçak yapan Türkiye'de tek, dünyada ise sayılı kişilerden olan Yusuf Bayyiğit'e Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan da Devlet Sanatçısı unvanı verildi. Son yıllarda tarihi dizi ve filmlerin yaygınlaşmasıyla, Bayyiğit, insanların kılıçlara ilgisinin de artığını ifade etti. Bayyiğit, ata mesleği dediği bıçak ve kılıç yapımını 4 kuşaktır sürdürdüğünü söyledi. Teknolojiye rağmen mesleğini sürdürmeye devam ettiğini anlatan Bayyiğit, "Günümüzde çok az sayıda kalmasına rağmen maalesef teknolojiye yenik düşen kaybolmaya yüz tutan mesleklerin başında gelen bir meslek. Peş peşe iş yerleri kapanmakta, sıcak demircilikle ilgili ustalarımız maalesef başka işlere yöneldi. Ben ata mesleği olduğu için mesleğimden vazgeçmek istemedim" dedi.

'ÖZELLİKLE DAMASCUS ÇELİĞİ RAĞBET GÖRÜYOR'

Özel tasarımlar yaptığını vurgulayan Bayyiğit, "Suriye Şam bölgesinde keşfedilen 'Damascus' dediğimiz bir çelik türü var. Diğer adıyla Şam çeliği olan Damascus çeliği üretimine ve imalatına başlama kararı aldım. Atalarımdan edinmiş olduğum bu mesleğin birikimlerine kendi yaptığım araştırmalarım ve tecrübelerimi de ekleyerek, bugün günümüzde Türkiye'de Damascus çeliği üretimi ve bu üretimden özel tasarımlar, özel çalışmalar yapan tek kişi olduğumu söyleyebilirim. Özellikle Damascus çeliğinden yaptığımız kılıçlar oldukça rağbet görüyor" diye konuştu.

Bayyiğit, en büyük hayalinin mesleğin gelecek kuşaklara da taşınması olduğunu da ifade etti.

'KILIÇLARA İLGİ BEKLEMEDİĞİMİZ ŞEKİLDE ARTTI'

Son yıllarda televizyon ve sinemalarda sahnelenen tarihi dizi filmler ile birlikte işlerinin arttığını ifade eden Bayyiğit, şöyle konuştu:

"Tarihi dizi ve filmleri insanlar çok sevdi. Dizi ve film sahnelerinde kullanılan kılıçlar da haliyle ilgi çekti. İnsanlar bize gelerek kılıç siparişi vermeye başladı. Siparişler ve talepler bizim beklemediğimiz şekilde, inanamayacağımız şekilde arttı. Dizi ve filmlerdeki savaş sahneleriyle kılıçlara ilgi arttı. O kadar arttı ki, biz şu anda bunun şaşkınlığını yaşıyoruz. Yoğun sipariş nedeniyle artık sadece kılıç üzerine çalıştığımı söyleyebilirim. Talep geçmişe oranla yüzde 500 arttı."DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-10-23 08:26:05



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