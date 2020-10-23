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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’ya yeni bir cazibe merkezi kazanacak

İHA

Malatya’ya yeni bir cazibe merkezi kazanacak

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde hayata geçirdiği vizyon projeler ile ilçenin güzelliğine güzellikler katan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yıldıztepe’de yapmayı planladığı, içerisinde ise seyir terası, teleferik, restaurant, adrenalin park, amfi tiyatro ve konser alanının yer alacağı Yıldıztepe Rekreasyon Projesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunacak.
Battalgazi’nin turizm potansiyelini yükseltecek ve ilçenin güzelliklerine güzellik katacak vizyon projelerden bir tanesi daha Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile hayata geçmeye hazırlanıyor. Çanakkale ve İstanbul gibi büyük illerde örneğine rastlanabilen projelerden bir tanesi Battalgazi’de hayata geçirmek için kolları sıvayan Başkan Güder, hazırlanan Yıldıztepe Rekreasyon Projesi, 25 Ekim Pazar günü Malatya’ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

‘Yıldıztepe rekreasyon projesi’ Malatya’ya değer katacak
Battalgazi sınırları içerisindeki Yıldıztepe bölgesinde yapılması planlanan ve içerisinde ise Seyir terası, teleferik, restaurantlar, kafeteryalar, gezi bahçesi, çocuk oyun alanları, adrenalin park, amfi tiyatro, su öğeleri, gözlem alanı, hortikültürel terapi alanları, cam kafeterya, konser alanı, kamelyalar, bisiklet ve yürüyüş yolları, doğa sporları ile ilgili birçok alanın olacağı bu vizyon proje, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onay vermesi halinde ilçeye kazandırılacak. Bölgenin fiziki şartlarının iyileştirilmesi, olumsuz ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerin azaltılması, engelli bireylerin sosyal hayata entegrasyonu, sosyokültürel hayatın gelişmesine ve göçün önüne geçilmesi amaçlanarak hazırlanan bu tarihi proje, diğer illere de örnek olacak. Malatya’daki bütün anten vericilerinin de bir merkezde toparlanması hedeflenen bu büyük proje, bölgede ilk olma özelliği gösteriyor. Malatya’nın tanıtımına da katkı sunacak olan bu dev projeyi hayata geçirmek için büyük çaba ortaya koyan Başkan Güder, insanı ve tabiatıyla göze çarpan Medeniyetin Kalbi Battalgazi’yi daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarının altını çizdi.

“Malatya ve Battalgazi için büyük önem arz eden bir proje”
Projenin Malatya ve Battalgazi için önem arz eden bir proje olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunacaklarını aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malumunuz Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan inşallah Pazar günü Malatya’da olacak. Cumhurbaşkanın her zaman arkasında Beydağı gibi duran Malatya, yine üstüne düşeni yapacağından şüphem yoktur. Battalgazi Belediyesi olarak Cumhurbaşkanına birçok proje sunmaya hazırlanıyoruz. Özellikle bir projemiz Malatya ve Battalgazi için önem arz eden bir proje. Malatya’mıza hakim tepelerimizden bir tanesi Yıldıztepe’de hayata geçirmeyi hedeflediğimiz ‘Yıldıztepe Rekreasyon Projesi.’ Daha öncesinde gerek Çevre ve Şehircilik Bakanımız gerekse Ulaştırma Bakanımızla bu projemizi paylaşmıştık. Onlarda kendi imkanları dahilinde yardımcı olacaklarını ifade ettiler. Malatyalıların hepsi bu tepenin farkında. Birçok kurum ve kuruluşun, sivil toplum örgütlerinin verici antenlerini orada yer almakta. Görüntü kirliliğini de ortadan kaldıracak bir proje. İstanbul Çamlıca’da ki görüntü kirliliğinin şehirde oluşturmuş olduğu olumsuz etkiyi Battalgazi’mizde ve Malatya’mızda da görmek mümkün. İstanbul bu noktada bizim için örnek teşkil etmiş oldu. Yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Çanakkale’de şehre hakim olan bir tepede böyle bir dönüşümün oluşması noktasında talimatlarını verdiler. İnşallah bizde sayın Cumhurbaşkanımıza bu talebimizi ileteceğiz. Bu noktada sayın Cumhurbaşkanımızdan destek isteyeceğiz. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımız bizim taleplerimize olumlu bir cevap vereceğini umuyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımız Malatya’yı seviyor, Malatya ise Cumhurbaşkanımızı çok seviyor. Birçok seçimde Malatya Cumhurbaşkanımıza destek vererek, her daim en önde oldu, tarafını belli etmiş oldu. Pazar günü yine tarafımızı Cumhurbaşkanımıza ifade edeceğiz. Malatya halkının muhabbetlerini sevgilerini ileteceğiz ve kendisinin yanında dimdik durduğumuzu, kendisinin bize emanet etmiş olduğu bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olma sözünü kendimize şiar ettiğimizi bir kez daha ifade edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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