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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Yardımcısı Demircan, Yeşilyurt’taki kültürel yatırımları inceledi

İHA

Bakan Yardımcısı Demircan, Yeşilyurt’taki kültürel yatırımları inceledi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Malatya’nın Yeşilyurt İlçesinin tarihsel ve kültürel mirasının korunması ve geleceğe taşınması adına Kadim Çırmıhtı’da hayata geçen kültürel yatırımları yerinde incelerken, bölgenin tarihsel kimliğinin korunması adına hayata geçen yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik etti.

Çeşitli ziyaretler ve temaslarda bulunmak amacıyla Malatya’ya gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Gedik Sosyal Tesisleri, Namazgâh, Oba Çadırı, Gedik Kültür Merkezi, restorasyonu devam eden Tarihi Yeşilyurt Konakları, Gastronomi ve Kent Belleği Müzesi, 44 Yıl Hatır Kahve Konağı, tarihi sokakların ve yapıların cephe sağlıklaştırma çalışmalarını inceledi.
Kültürel yatırımlar ile devam eden restorasyon projeleri hakkında bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Millet Kıraathanesinden El Sanatları Galerisine, Konferans Salonundan Çoban Müzesine, Cezaevi Müzesinden Sergi Alanlarına kadar farklı fonksiyonel alanlara sahip Gedik Kültür Merkezinde ki incelemeler sırasında Bakan Yardımcısı Demircan’a kayısı paketi takdim ederken, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ise tablo hediye etti.

Gedik Tepesindeki yatırımların ardından Kadim Çırmıhtı bölgesindeki restorasyon ve dönüşüm projelerini inceleyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, kahve kültürünü gelecek nesillere taşımak adına hizmete sunulan 44 Yıl Hatır Kahve Konağının yöresel çizgilerden oluşan iç ve dış mimarisi, tasarımı ve müze ortamını çok beğendiğini ifade etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da, Bakan Yardımcısı Demircan ve beraberindeki heyete ’44 Yıl Hatırı Olsun’ düşüncesinden yola çıkarak kayısı çekirdeğinden yapılan özel kahveyi ikram etti. Daha sonra Kent Belleği Müzesine geçen Bakan Yardımcısı Demircan, buradaki anı defterine düşüncelerini yazdıktan sonra Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifine dönüşümü sağlanan tarihi binadaki faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ı ağırlamaktan büyük bir onur duyduklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Bakan Yardımcımız Sayın Demircan ve beraberindeki Yeşilyurt’umuzda misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduğumuzu öncelikle belirtmek isterim. Yeşilyurt Belediyesi olarak bölgemizin tarihsel kimliği, medeniyeti, örf, adet, gelenek ve görenekleri ile kültürel anlamda var olan potansiyelini yeniden ön plana çıkarmak adına ‘Yeşilyurt Kentsel Tasarım’ ve ‘Lezzet Vadisi’ projeleri çatısı altında restorasyon projelerimize devam ediyoruz. Amacımız, bölgemizin tarihi dokusu ve yöresel lezzetlerini güçlü ve kalıcı yatırımlarla iç ve dış turizme kazandırıp Malatya’mızın ve Yeşilyurt’umuzun daha fazla tanınmasını sağlamaktır. Gedik Sosyal Tesislerimiz, Namazgah alanımız, yeni kurduğumuz Oba Çadırımız, Gedik Kültür Merkezimiz, restorasyon projelerimizle farklı bir yaşam alanına çevirdiğimiz Tarihi Yeşilyurt Konaklarımız, Butik Otelimiz, Gastronomi ve Kent Belleği Müzemiz, yöresel ürünlerin hem tanıtımı hem de satışının yapıldığı lokantamız, Ahmet Çalık Tekstil Müzemiz, 44 Yıl Hatır Kahve Konağımız ve Kent Belleği Müzelerimizin yanı sıra bölgemizdeki sokak, meydan ve tarihi yapıların sokak sağlıklaştırma projelerimizle yeniden düzenlenmesi gibi çok önemli yatırımları hemşerilerimizle buluşturduk. Projelerimize her zaman sahip çıkıp desteklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere Yeşilyurt’umuzda ağırlamaktan mutluluk duyduğumuz Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet Misbah Demircan’a da katkılarından dolayı huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler Malatya’mız ve Yeşilyurt’umuzun tarihsel dokusu ve kültürünü güçlü yatırımlarla ön plana çıkması adına gece gündüz demeden çalışıyoruz, eğitim ve kültürel hizmetlere her zaman ayrıcalık tanıyoruz. İnşallah Yeşilyurt’umuz bu ve benzeri yatırımlar ve projelerimizle çok yakın zamanda turizm merkezine dönüşüp, buralar yerli ve yabancı turistlerle dolacaktır “ diye konuştu.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’da Yeşilyurt’ta gerçekleşen kültürel yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik ederek kutladı.
Bakan Yardımcısı Demircan’ın Yeşilyurt ziyaretine; AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ve Malatya Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman’da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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