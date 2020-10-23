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Gürkan hazırlıkları yerinde inceledi Gürkan: “Cumhurbaşkanımızın Malatya’ya özel bir ilgisi var”

İHA

Gürkan hazırlıkları yerinde inceledi Gürkan: “Cumhurbaşkanımızın Malatya’ya özel bir ilgisi var”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya ziyareti sırasında toplu açılış töreninde gerçekleştirecekleri yatırım ve hizmetlerin son durumlarını kontrol ederek, etkinlik alanlarında incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ekim Pazar Günü AK Parti Malatya 7. Olağan İl Kongresi’ne katılmak ve Malatya’ya yapılan yatırımların açılışını gerçekleştirmek için Malatya’ya gelecek. Açılışı yapılacak olan alanlarda hazırlıkları yerinde inceleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, açılış öncesi yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı ve eksikliklerle ilgili uyarılarda bulundular.
Başkan Gürkan yapılan çalışmaların açılış gününe kadar tamamlanacağını söyleyerek, “25 Ekim Pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımız, hemşerimiz kendi memleketi olan Malatya’ya teşrif edecekler. Malatya’mızda AK Parti 7. Olağan İl Kongresi’ni gerçekleştirecek. Kongremizin akabinde Malatya’mızda kamu anlamında, yerel yönetim anlamında ve özel sektör anlamındaki hizmetlerin açılışı gerçekleştirilecek. Bu süreç içerisinde değerli bakanımızla beraber yapılan çalışmaları yerinde görüp incelemek maksadıyla açılış yapılacak yerleri geziyoruz. Yapılan çalışmalarda gerek Cumhurbaşkanımızın protokol yetkilileri ve program yetkilileri ile birlikte programın nasıl icra edileceği şeklindeki çalışmaları yerinde görüp inceliyoruz. Cumartesi itibariyle yapılan çalışmaların tamamı bitirilmiş ve açılışa hazır bir hale getirilmiş olur. Diğer taraftan belediyemizin yanındaki alanda kongremizin icra edileceği mekânın düzenleme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu çalışmalarımızın memleketimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Açılışların memleketimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
Gürkan, Malatya’nın Başkomutanını beklediğini belirterek, “Cumhurbaşkanımızın Malatyalıların hemşerisi olması hasebiyle şehrimize özel bir önem vermektedir. Bu anlamda da bizim talep ve isteklerimiz noktasında da şimdiye kadar gerek hükümet nezdinde gerek Cumhurbaşkanımız nezdinde yaptığımız taleplerin hiç biri boşa gitmemiştir. Yani Malatya mazisine layık istikbale hazırlanacaktır diyorum. Malatya’nın Cumhurbaşkanı, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ı beklediğini ifade etmek istiyorum” dedi.
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, Malatya’nın hasretle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı beklediğini söyledi. Tüfenkci, “Gerçekten Malatya için büyük bir gün 25 Ekim. Bilindiği gibi hem il kongremizi gerçekleştireceğiz hem de Büyükşehir Belediyemizin de içerisinde bulunduğu çeşitli yatırımların da açılışını yapacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber hem güzergahları hem de açılışı yapılacak alanları ve törenlerin yapılacağı yerleri birlikte gezdik ve son hazırlıklara baktık. Hamdolsun her şey yolunda gidiyor. İnşallah bu noktada Malatyalı hemşehrilerimiz de dünya lideri, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hasretle bekliyor, bağrına basacak. 1 milyarın üzerinde bir açılış gerçekleştireceğiz, bu önemli. Büyükşehir Belediyemizin çeşitli yerlerde yapmış olduğu yatırımların, biten yatırımların açılışlarını gerçekleştireceğiz. Ayrıca Yeni İtfaiye binamızın içerisinde törenin yapılması ayrıca bir güzellik katacak. Açılışların ve Kongremizin Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen Belediye personellerimize, itfaiyeci arkadaşlarımıza, gönüllü olarak çalışan teşkilatlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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