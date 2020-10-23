Yeni Malatyaspor’da Gençlerbirliği hazırlığı sürüyor

Pazar günü sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan Yeni Malatyaspor, bugünde yaptığı antrenman ile hazırlıklarını sürdürdü.

Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde şut ve koordinasyon çalışması yapıldı. Sakatlıkları süren ve korona nedeniyle karantinada olan bazı futbolcuların katılmadığı antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Bugün gerçekleşen antrenmanı Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile Yönetici İlhan Çelebi’de bir süre takip etti.

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