Malatya'da gökyüzünde merak uyandıran görüntü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya'da gökyüzünde görüntülenen renkli cisim merak uyandırdı.



Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesinde bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, gökyüzünde renkli bir cisim olduğu görüldü. Gece saatlerinde ortaya çıkan ve bir süre gözle görünen cismin daha sonra hızla hareket edip süzülerek kaybolduğu görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.