Malatya'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da polis ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan eski polis okulu öğrencisi 4 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 4 kişi yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-10-24 01:02:30



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