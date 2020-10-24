Ali Babacan, Malatya'da partisinin il binasının açılışını yaptı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Malatya'da partisinin il binasının açılışına katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da ilk olarak İnönü Caddesi üzerinde bulunan partisinin il binasının açılışına katıldı. Açılışa, Ali Babacan, eşi Zeynep Babacan, İl Başkanı Onur Güneş, parti yöneticileri ve parti üyeleri katıldı. Kurdele kesiminin ardından Babacan, açılışını yaptıkları il binasının hayırlı olması temennisinde bulundu. Babacan ve partililer, binayı gezdikten sonra İnönü Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-10-24 12:29:15



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