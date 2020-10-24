Malatya'da 269 litre sahte içki ele geçirildi

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda 269 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, 269 litre sahte içki ele geçirdi. Adı açıklanmayan bir şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-10-24 12:34:25



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