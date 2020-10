Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Gevrek’ten teşekkür ziyaretleri

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ve yönetimi, takımın her zaman yanında olan ve desteklerini esirgemeyen kurum ve kuruluşları ziyaret etti.

Başkan Adil Gevrek ve yönetim kurulu üyeleri Gençlerbirliği maçı öncesi kentteki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, kendilerine destek verdikleri için teşekkür etti. Gevrek ve yönetimin ilk durağı Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği oldu. Burada taraftarlarla buluşan Gevrek, her zaman ve her şartta takımı tribünde asla yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkürlerini iletti. Yeni Malatyaspor’un şehrin takımı olduğunu ifade eden Gevrek, geçen sezon yaşanan sorunları bir tarafa bırakıp bu yıl başarılı bir sezon geçirmek için kenetlenme zamanı olduğunu dile getirdi.

Dernek Başkanı Ender Kaya da, iyi günde olduğu gibi kötü günde de her zaman Yeni Malatyaspor’un yanında yer aldıklarını belirterek, Adil Gevrek ve yönetimine teşekkür etti. Şu an korona virüs nedeniyle takımlarını tribünde destekleyemedikleri için üzgü olduklarını ifade eden Kaya, en kısa zamanda bu salgının bitmesini temenni ederek, Yeni Malatyaspor’un bu yıl yaptığı başarılı transferlerle önemli başarılara imza atacağına inandığını dile getirdi.

Başkan Gevrek daha sonra, kendilerini destekleyen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay’ı da makamlarında ziyaret etti. Gevrek, ziyarette Yeni Malatyaspor’un formasını da hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.