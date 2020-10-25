Yeşilyurt eğitim merkezleri Covid-19tedbirleriyle hizmet veriyor Nogay: “Hemşerilerimizin eğitim ve sosyal yaşantılarına yeni değerler katıyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan eğitim ve kültür merkezleri, ‘Covid19’ tedbirleri altında 7’den 70’e tüm vatandaşların sosyal, kültürel ve eğitim yaşantılarına yeni ve farklı değerler katmak adına faaliyetlerine yeniden hız verdi.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, Yeşilyurt’un farklı noktalarında hizmete sundukları Yeşilkonaklar, Kültür ve Sanat Merkezlerinde aldıkları sıkı tedbirler altında, eğitim çalışmalarına yeniden başladıklarını söyledi.



“Kültür ve sanat merkezlerimizin kapılarını tedbirler altında yeniden açtık”

Kültür ve Sanat Merkezlerinde 7’den 70’e tüm vatandaşlara yönelik faaliyetlerde bulunduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, “ Küresel bir tehdit haline dönüşüp kentimizde ve ilçemizde üst seviyede hissedilen yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla uzun süredir kapalı bulunan Yeşilkonaklarımız, Kültür ve Sanat Merkezlerimizin bazılarını, hijyen tedbirlerini üst seviyede alarak yeniden halkımızın hizmetine sunduk. Bu kapsamda; Kiltepe Meslek Edindirme Merkezimizde bayanlarımıza yönelik her hafta cuma günü saat 14:00 ile 15:00 arası haftalık sohbet programlarımıza başladık. Alanında deneyimli ekiplerimizin gözetiminde gerçekleşen sohbetlerde bayanlarımıza aile ve komşuluk ilişkileri, çocuk yetiştirme ve sosyal konularda eğitimler veriyoruz. Sosyal mesafe kuralları altında gerçekleşen programlarımıza çocuklarıyla birlikte katılan bayanlarımız, kendi aralarında sohbetler yaparak sosyal yönlerini güçlendiriyorlar. Şahnahan mahallemizdeki Yeşilkonak Hizmet Binamızda ise 7, 8 ve 11. sınıf öğrencilerimiz için matematik kursumuz devam ederken, 4 ile 6 yaş aralığındaki çocuklarımıza yönelik başlattığımız ‘Erdem Okulları’ projemiz kapsamında ki eğitim çalışmalarımıza da yeniden start verdik. Deprem Eğitim Simülasyon Merkezimiz ve Bilim Atölyemizi ziyaret eden özel bir kolejimizin öğretmenlerine ve öğrencilerine ise tedbirler altında deprem eğitiminin verilmesini sağladık. Tüm öğrencilerimize yeni dönemde başarılar diliyoruz” dedi.

Eğitim merkezlerinde korona virüs önlemlerini üst seviyede uyguladıklarını ifade eden Başkan Yardımcısı Nogay, “Bina girişlerine el dezenfektan kutuları yerleştirdik, programlara katılanlar ellerini sık sık dezenfektanla yıkayarak maskelerini takıyorlar, sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyorlar. Öğretmenlerimizde bu anlamda sık sık uyarılarda bulunuyorlar. Sağlıklı ve güzel şartlarda yeniden hemşerilerimizle buluşmaktan, onların kültürel, sosyal ve eğitim hayatlarına yeni değerler kazandırmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız” şeklinde konuştu.

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