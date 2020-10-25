Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yolumuzu kesmeye çalışanlara inat, her gün yeni bir projenin açılış sevincini yaşıyoruz" "Salgın döneminde yatırım hamlelerine yenilerini ekliyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da toplu açılış törenine katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yolumuzu kesmeye çalışanlara inat, her gün yeni bir projenin açılış sevincini yaşıyoruz" "Salgın döneminde yatırım hamlelerine yenilerini ekliyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da toplu açılış törenine katıldı

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yolumuzu kesmeye çalışanlara inat, her gün yeni bir projenin açılış sevincini yaşıyoruz" "Salgın döneminde yatırım hamlelerine yenilerini ekliyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da toplu açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu, kamu kurum ve kuruluşlar ile özel sektörün Malatya'da yaptığı toplu konut, okul, lojman gibi çeşitli yatırım, tesis ve hizmetlerler düzenlenen tören ile hizmete açtı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yolumuzu kesmeye çalışanlara inat, her gün yeni bir projenin açılış sevincini yaşıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Ak Parti 7. Olağan Kongresi'nden sonra toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan'ın yanı sıra törene Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, Ak Parti Genel Başkan yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Mahir Ünal, Cevdet Yılmaz, Ak Parti Malatya milletvekilleri Öznur çalık, Bülent Tüfenkci, Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır, MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çevre il ve ilçelerden belediye başkanları, milletvekilleri, Ak Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ve kısıtlı sayıda vatandaşlar katıldı.
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında her alanda en güçlü şekilde girmeyi arzu ediyoruz. Ekonomide savunmada, ticarette, diplomaside olduğu gibi siyasette de ülkemizi hedefleriyle buluşturmak istiyoruz. Gezi olaylarından itibaren ardı ardına yaşadığımız onca saldırıya rağmen 2023 hedefleri bir yol haritası halen önümüzde duruyor. Son 7 yılda içeriden ve dışarıdan maruz kaldığımız operasyonlar, işimizi zorlaştırmış olsa bile hedeflere ulaşma irademizi asla yok edemedi. Bilakis, önümüze çıkan her engel ile üstesinden geldiğimiz her badire ile kararlılığımız daha da kuvvetlendi. Bizi hedeflerimizden vazgeçirmek isteyenlere cevabımızı hep yatırımlarla, milletimizin hizmetine sunduğumuz eserlerle veriyoruz. Yolumuzu kesmeye çalışanlara inat, her gün yeni bir projenin açılış sevincini yaşıyoruz" dedi.

"Salgın döneminde yatırım hamlelerine yenilerini ekliyoruz"
Erdoğan, tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınına rağmen Türkiye'nin her tarafında yürütülen yatırım hamlelerinin devam etttiğini belirterek, "Korona virüs salgını nedeniyle dünyanın bir çok ülkesinde ekonomi adeta durma noktasına gelmişken, hamdolsun biz yatırım hamlemize yeni hamleler ekliyoruz. Sadece son 1 ay içerisinden Gaziantep’ten hatay’a, Konya’dan mersine kadar ülkemizin dört bir yanında, barajların, fabrikaların, hastanelerin, sağlık ve üretim tesislerin, yolların, tünellerin açılışlarını gerçekleştirdik. Türkiye’ye terörle, şiddetle, şantajla dize getirmeye çalışanlara cevabımızı bugün de malatya’dan veriyoruz. Bu gün bir kez daha durmak yok, yola devam ediyoruz" şeklinde konuştu.
Erdoğan, tek bir toplu açılış töreni ile toplam bedeli 1 milyar 600 milyon lirayı aşan kamu ve özel sektör yatırımının Malatya halkı ile buluşturulduğunu belirterek, "Eğitimde 8 ilçemizde inşası tamamlanan okullar ile lojmanları, Sağlık’ta Arguvan ilçemizde inşa edilen, aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, acil sağlık istasyonu ile Kuluncak ilçe entegre hastanesini insanımızın hizmetine sunuyoruz. Sanayi ve teknolojide Yeşilyurt TSE Araç kontrol merkezini, enerjide 380 kilowatlık KebanŞal2 Özel Bölge güçlendirmesinin açılışını yapıyoruz. Gençlik ve Spor’da ilçelerimizdekifutbol sahalarının, gençlik merkezlerini, olimpik kapalı yüzme havuzu ve öğrenci yurtlarını devreye alıyoruz. İnönünü Üniversitesi’ne ait 217 yataklı İnönü Onkoloji Hastanemizi, Turgut Özal Üniversitemizi attığımız bu Malatya Büyükşyehir Belediyesi’nin planladığı toplam yatırım tutarı, 438 milyon TL’yi geçen hizmet binalarının, tesislerin, yol, bulvar, meydan ve çevre düzenlemelerinin açılışlarını da bu vesileyle yapmış oluyoruz. Ayrıca Yeşilyurt ve Battalgazi belediyelerinin tamamladığı muhtelif alt yapı, üst yapı projelerinin, güvenlik birimlerimize ait hizmet binalarının, özel sektörümüze ait farklı alanlardaki üretim tesislerinin resmi açılışlarını da bugün gerçekleştiriyoruz. Açılışını yaptığımız 5 bin ton kapasiteli kuru kayısı depolama tesisinin kayısı üreticileri ile tüccarlarına, nakliye, depo kirası ve vergi alanlarında ciddi avantajlar getireceğine inanıyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteği ile toplam yatırım tutarı 13 milyon euro’yu geçen ikinci bir depoyu da 2021 yılının ikinci yarısında şyehrimize kazandırmayı ümit ediyoruz. Böylece kuru kayısıda dünya ihracatının yüzde 60’ından fazlasını yapan Malatya’yı bu alanda en üst lige taşımayı hedefliyoruz. Kayısı üreticilerine olan desteğimiz sadece depolama tesisleri ile sınırlı değildir. Ülkemizin marka ürünlerinden olan kuru kayısının dünya pazarında gerçek değerinden işlem görmesini sağlamaya çalışıyoruz. Kayısı üreticilerinin verdiği emeğin karşılığını alması ana önceliğimizdir. 2020senesinde bu doğrultuda devrim niteliğinde bir adım attık. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa kuru kayısıyı toprak mahsulleri ofisimizin alımlarına dahil ettik. Önümüzdeki dönemde bu adımları devam ettirerek, üreticilerimizi korumayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz aktif fay hattında"
Erdoğan, Türkiye'de yaklaşık 1 asırdır meydana gelen depremlerde onbinlerce kişinin öldüğünü hatırlatarak, "Ülkemiz coğrafi bakımdan depremlerin sık yaşandığı aktif fay hatlarının geçtiği bir kuşakta bulunuyor. Son bir asırda yaşadığımız büyük depremler, bu acı gerçeği sık sık hatırlatıyor. Türkiye on binlerce insanın hayatına mal olan bu gerçeğe rağmen depreme hazırlık konusunda uzun yıllar yeterince tedbir almamıştır. Özellikle köyden şehre yaşanan düzensiz göç ile beraber, çarpık yapılaşma, başta İstanbul gibi büyük şehirler olmak üzere bir çok şehrimizin kronik sorunlarından biri olmuştur. Ülkemizin diğer kronik meseleleri il ebirlikte depreme karşı dayanıklı konutlar inşa etmeyi de önceliklerimiz arasına aldık. Depremlerden çıkardığımız dersler ışığında, şehirlerin imarından, binaların inşa standartlarına kadar tarihi önemde değişiklikler yaptık. TOKİ vasıtasıyla 81 ilin tamamında, kentsel dönüşüm projleeri başlattık. Bazı meslek odalarının ideolojik direnişine rağmen Türkiye’ye sağlam, güvenilir, sağlıklı, depreme dayanıklı bir şehirleşme modelini kazandırdık. Elbette on yılların ihmalinin kısa sürede telafi edilemeyeceğini biliyoruz. Birikmiş sorunların bir anda yok olup, bitmeyeceğinin de farkındayız. Ancak depremle karşılaştığımızda, mümkün olduğu kadar hazırlıklı olmaktan başka çaremiz bulunmuyor. Bu amaçla her açıdan güvenli evlerin ekonomik gücü yerinde insanlarımız yanında 83 milyonun her bir ferdi için hayata geçirmek önem arzediyor. Bu gün açılışını yaptığımız en önemli yatırımız, toki’nin inşaatını bitirdiği deprem konutlarıdır" diye konuştu.

446 kişişe konutu teslim ediliyor
Erdoğan, Pütürge ve Kale ilçelerinde 446 depremzedeye konutlarının teslim edileceğini belirterek, "Malatya ve Elazığ’da meydana gelen depremden sonra insanımızın yaralarını sarmak için hemen çalışmalarımızı başlattık. Pütürge’de 208, Kale’de 238 konut olmak üzere toplam 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. İnşası devam eden diğer konutlar tamamlandıkça, hak sahiplerine teslimini peyderpey devam edeceğiz. Depremde kaybettiğimiz canların sızısını aradan geçen süreye rağmen yüreğimizde hissetmeye devam ediyoruz" diye konuştu.
Konuşmanın ardından Erdoğan, tesis ve hizmetlerin yapıldığı bölgelere videokonferas yoluyla canlı olarak bağlanarak, açılışları yaptırdı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MTÜ’nün merkez yerleşkesinin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
YEREL HABERLER MTÜ’nün merkez yerleşkesinin açılışını Cumhurbaşkanı ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: Yaptırımın ne ise geç kalma yap (2)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: Yaptırımın ne ise ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: Yaptırımın ne ise geç kalma yap
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: Yaptırımın ne ise ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Azerbaycan tepkisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bazı Amerikalılar, İlham kardeşimi arıyor, Ee, 'biz yeri gelirse Türkiye’ye de yaptırım uygularız.' Yav sen kimle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap' "Fırat'ın doğusunda bir terör devleti kurma hazırlıkları var"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Azerbaycan ...
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçının ardından
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçının ardından
Mete Işık: "Önümüzdeki maçlara daha çok çalışacağız"
YEREL HABERLER Mete Işık: "Önümüzdeki maçlara daha çok çalışacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Fransa'nın başındaki zat şaşırmış. Yatıyor kalkıyor Erdoğan ile uğraşıyor" "Hollanda’da milletvekili müsveddesi var. O da kalkmış bizimle ilgili bir şeyler yapıyor"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert ...
Hamza Hamzaoğlu: "Bugün iyi bir galibiyet aldık"
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: "Bugün iyi bir galibiyet aldık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini hedef alan ırkçı paylaşımla ilgili Geerth Wilders’a tepki göstererek, "Haddini bileceksin. Faşizm bizim kitabımızda yok, faşizm sizin kitabınızda var” dedi.
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini hedef alan ırkçı ...
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: 2-1
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: 2-1
Bakan Sayan: "Sözde özgür, demokrat Avrupa'da maske savaşları yaşandı"
YEREL HABERLER Bakan Sayan: "Sözde özgür, demokrat Avrupa'da maske ...
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Gençlerbirliği: 1 ...
Bakan Pakdemirli'ye duygulandıran hediye
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli'ye duygulandıran hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (EK FOTOĞRAFLAR)
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk Yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 1 ...
Bahçe yangını korkuttu
YEREL HABERLER Bahçe yangını korkuttu
Yeşilyurt eğitim merkezleri Covid-19tedbirleriyle hizmet veriyor Nogay: “Hemşerilerimizin eğitim ve sosyal yaşantılarına yeni değerler katıyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt eğitim merkezleri Covid-19tedbirleriyle ...
Sultansuyu’ndaki binalara kurul karar verecek
YEREL HABERLER Sultansuyu’ndaki binalara kurul karar verecek
MHP’nin borsa ziyaretinde kayısı konuşuldu
YEREL HABERLER MHP’nin borsa ziyaretinde kayısı konuşuldu
Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Gevrek’ten teşekkür ziyaretleri
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Gevrek’ten teşekkür ...
Malatya’da gökyüzünde merak uyandıran cisim Cep telefonu ile cismi kayda alan vatandaş o anları anlattı
YEREL HABERLER Malatya’da gökyüzünde merak uyandıran cisim Cep ...
Malatya'da maske takmayan 13 kişiye 11 bin TL ceza
YEREL HABERLER Malatya'da maske takmayan 13 kişiye 11 bin TL ceza

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X