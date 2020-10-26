Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurduğu yolcu otobüsünde, 1 kilo 85 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, MalatyaElazığ Karayolu'nda oluşturdukları kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurup, arama yaptı. Aramada, bir yolcunun üzerinde 1 kilo 85 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, birlikte seyahat eden isimleri açıklanmayan 3 yolcuyu gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-10-26 10:48:19



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