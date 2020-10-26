Onkoloji Hastanesi’nin hedefi büyük

Malatya İnönü üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Onkoloji Hastanesi’nin hedefinin büyük olduğunu belirterek, “Karaciğer nakli alanında Türkiye ve Avrupa’da birinci, dünyada ikinci olan İnönü Üniversitesi’nin onkoloji alanında da aynı başarıyı yakalamayı hedefledik” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya ziyaretinde İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Onkoloji Hastanesi’nin açılışını yapmasını değerlendiren İnönü üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, memnuniyetini dile getirdi. Kızılay, “Toplu açılış töreni nedeniyle Malatya’ya gelen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılı içerisinde hizmete açılan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesi’ni düzenlenen törenle açtı” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye’nin en önde gelen Onkoloji Hastanesi”

Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesi’nin üç aydır hizmet verdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, hastanenin 40 adet kök hücre ve kemik iliği nakli odasıyla Türkiye’nin en büyük kök hücre nakli ünitesine sahip olduğunu vurguladı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 16 adet poliklinik ve 84 yataklı ayaktan kemoterapi ünitesi bulunan Onkoloji Hastanesi’nin ayrıca toplam 217 yatak kapasitesi, 156 adet onkoloji ve hematoloji hasta odası, 16 adet yoğun bakım odası ve 5 adet radyoaktif iyotlu tedavi odası ile bölgenin en büyük ve Türkiye’nin en önemli sağlık hizmeti veren hastanesi olduğunun altını çizdi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Karaciğer Nakli alanında Türkiye ve Avrupa’da birinci, dünyada ikinci olan İnönü Üniversitesi’nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle onkoloji alanında da aynı başarıyı yakalamayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi bünyesinde hizmete giren ve resmi açılışı gerçekleşen Onkoloji Hastanesi’nin Malatya’ya, bölgeye ve Türkiye’ye hayırlı olmasını dilediğini belirterek başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yapımında desteği ve katkısı bulunan herkese çok teşekkür ettiğini dile getirdi.

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