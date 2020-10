Başkan Çınar'dan Malatyalılara 'Erdoğan' teşekkürü Çınar: “Cumhurbaşkanımızı en güzel şekilde ağırlamanın onurunu yaşadık”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Türkiye'nin geleceğine ömrünü vakfeden, İslam coğrafyasının yegâne umudu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı en güzel şekilde ağırlamanın onurunu yaşadık. Tarihi buluşmada Sayın Cumhurbaşkanımıza büyük bir teveccüh gösterip her zaman olduğu gibi yine bağrına basan Malatyalı hemşerilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Malatya’da en güzel şekilde ağırladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Güven ve istikrarın sembolü olan AK Partinin 7.Olağan İl Kongresine teşrif ederek bizleri onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımızı, medeniyet değerlerimizin en güzel örneklerinin yaşandığı Malatya’mızın misafirperverliğine yakışan ölçülerde ağırlamanın mutluluğunu yaşadık” dedi.



“Cumhurbaşkanımıza ilgi ve alakasını eksik etmeyen hemşerilerimize teşekkür ederim”

Malatyalıların her zaman olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bağrına bastığını ifade eden Başkan Çınar, “ Cumhurbaşkanımıza her gelişinde olduğu gibi yine büyük bir teveccüh gösterip ilgi ve alakalarını eksik etmeyen tüm hemşerilerimize en derin saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Malatya’mızın her alanda gelişmesi anlamında destek ve alakalarını bizlerden esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımızın toplu açılış töreninde Lisanslı Depoculuk, TOKİ Deprem Konutları, İnönü Üniversitesi Onkoloji Hastanesi ve Turgut Özal Üniversitesi Meslek Yüksekokulları başta olmak üzere diğer yatırımları kapsayan 1,6 Milyar TL.’lik dev yatırımları hizmete sunması, Malatya’ya verilen değer ve önemin en büyük göstergesidir. Malatya’mızda yaşanan tarihi anlar dev yatırımların açılışıyla taçlandırılmıştır. ‘Malatya Ayaktaysa Türkiye Ayaktadır. Malatya’nın güzel insanlarını yürekten selamlıyorum, Malatya’nın yiğit insanları tarih boyunca hep olduğu gibi bugünde ülkemizin her mücadelesinde ilk safta yer alıyor. Türkiye’mizi 2023 hedeflerine ulaştırma mücadelemizin sembol şehirlerinden biride Malatya’dır. Ülkemizi 2053 vizyonuyla buluşturmaya hazırlanırken gözümüz yine Malatya’nın üzerinde olacaktır. Bizde Malatya’nın hem kalkınma gayretlerinde hem de yaşadığı felaketlerde hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz’ diyerek Malatya’ya duyduğu güveni bir kez daha dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımıza, kentimize gösterdiği bu yakın ilgi, alaka ve desteklerinden dolayı şahsım ve hemşerilerim adına saygılarımı sunuyorum. Bizler inandığımız yolda inandığımız lider olan Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği istikamette memleketimize, kentimize ve ilçemize daha fazla hizmet etmek adına hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim Sayın Cumhurbaşkanımıza güç ve kuvvet versin ve başımızdan eksik etmesin inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Malatya’da ağırladığımız Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve AK Parti Genel Başkan Yardımcılarımıza, Genel Merkez Teşkilat Başkanlarımıza ve değerli üyelerine ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Büyük bir heyecan ve mutlulukla Cumhurbaşkanımızı bağrına basan ve kadirşinaslığını bir kez daha tüm dünyaya gösteren kıymetli hemşerilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. İşte bu birlik ve beraberlik tablomuz, daha güçlü ve güzel yarınlara hep birlikte ulaşmamızı sağlayacaktır. Malatya, dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımız etrafında yine güçlü bir şekilde kenetlenmiş ve her zaman olduğu gibi yine büyük bir destan yazmıştır. Büyük bir coşku ve heyecanın yaşandığı tarihi buluşma sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız ile de bir araya gelmenin de ayrıca sevincini yaşadık ve kendisine kayısı paketimiz ile saat hediye ettik ” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti 7.Olağan İl Kongresinde yeniden Başkanlığa seçilen Avukat İhsan Koca ve Yönetim Kurulu Üyelerine yeni dönem için başarı dileklerini de paylaştı.

