Mısır silajı yüklü tır devrildi: 1 yaralı

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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde hayvanlara verilmek üzere getirilen mısır silajı yüklü tır devrildi, kazada şoför yarandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesinde Ford marka mısır silajı yüklü bir tır devrildi. Yaşanan kaza sonrasında mısır silajı yola savrulurken, ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü kazayı hafif şekilde atlattı. Yaralanan araç sürücüsü kaza sonrası tedbir amaçlı Eğitim ve araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kaza ile ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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