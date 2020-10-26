Ankara’dan gelenlere 44 yıllık hatır kahvesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ankara’dan gelenlere 44 yıllık hatır kahvesi

İHA

Ankara’dan gelenlere 44 yıllık hatır kahvesi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya ziyaretine katılan Milli Savunma eski Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç ve Tolga Ağar’ı Kahve Konağında ağırlayıp, kahve ikram etti.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkçi, AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı’nın da yer aldığı ziyaret sırasında, ‘Yeşilyurt Kentsel Tasarım’ ve ‘Lezzet Vadisi’ projeleri altında gerçekleşen restorasyon projeleri, müzeler ve sokak sağlıklaştırma projeleri hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

“Sizleri kadim Çırmıhtı’mız da ağırlamaktan onur duymaktayız”
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti 7.Olağan İl Kongresine katılmasından dolayı Malatya’da tarihi anların yaşandığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya ziyaretine katılan Milli Savunma eski Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcımız Sayın Halis Dalkılıç ve Sayın Tolga Ağar’ı, AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekilimiz Bülent Tüfenkçi ile AK Parti Milletvekilimiz Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı ile birlikte Kadim Çırmıhtı’da hizmete sunduğumuz Kahve Konağımızda ağırlamaktan çok büyük onur duymaktayız. Bakanımız ile Genel Merkez Teşkilat Başkanımız ve Başkan Yardımcılarımıza, 1.600 yıllardan günümüze kadar gelen 700’e yakın nostaljik ürünün yer aldığı müzemiz hakkında bilgiler paylaştık, ardından 44 yıl hatır kalsın diye kayısı çekirdeğinden yapılan özel kahvemizi ikram ettik. Ankara’dan gelen çok kıymetli misafirlerimizin turizm ve tanıtıma katkı amaçlı hayata geçirdiğimiz projelerimizi güzel düşünceleriyle takdir etmeleri bizleri mutlu etmiştir. Belediye olarak restorasyon projelerimiz, müzelerimiz ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarımızla bölgemizin turizm potansiyelinin hareketlenmesi noktasında ciddi atımlar atıyoruz. Değerli misafirlerimizi, örf, adet, gelenek ve görenekleriyle Anadolu medeniyetinin bütün güzelliklerini içerisinde barındıran, doğal ve tabiat güzellikleriyle kendisine has bir kültüre sahip Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’umuzda, Kadim Çırmıhtı’mız da ağırlamaktan çok büyük onur duymaktayız” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Kahve Konağını gezen misafirler ise turizm ve tanıtıma katkı sağlayacak yatırımların Yeşilyurt’ta hizmete sunulmasından memnun kaldıklarını ifade edip, restorasyon ve dönüşüm projelerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik ederek kutladılar.

Çınar, Malatya kayısısı hediye etti
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, samimi ve güzel bir atmosferde geçen ziyaretin sonunda Milli Savunma eski Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç ve Tolga Ağar’a Malatya Kayısısı hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Battalgazi’nin kalbi kadın kooperatifinden bir ilk daha Gazi Parkında ‘hanımeli pazarı’ kuruluyor
YEREL HABERLER Battalgazi’nin kalbi kadın kooperatifinden bir ilk ...
Mısır silajı yüklü tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mısır silajı yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Tarladan sofralara doğal ve ucuz sebze
YEREL HABERLER Tarladan sofralara doğal ve ucuz sebze
Başkan Çınar'dan Malatyalılara 'Erdoğan' teşekkürü Çınar: “Cumhurbaşkanımızı en güzel şekilde ağırlamanın onurunu yaşadık”
YEREL HABERLER Başkan Çınar'dan Malatyalılara 'Erdoğan' ...
Onkoloji Hastanesi’nin hedefi büyük
YEREL HABERLER Onkoloji Hastanesi’nin hedefi büyük
Yolcu otobüsünde esrar sevkiyatına darbe
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde esrar sevkiyatına darbe
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Malatya'da huzur uygulaması PKK/KCK terör örgütü üyesi bir kişi yakalandı
YEREL HABERLER Malatya'da huzur uygulaması PKK/KCK terör örgütü ...
Malatya'da bir kişi otel odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Malatya'da bir kişi otel odasında ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşlardan sevgi seli
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşlardan sevgi seli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: Yaptırımın ne ise geç kalma yap (3)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: Yaptırımın ne ise ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yolumuzu kesmeye çalışanlara inat, her gün yeni bir projenin açılış sevincini yaşıyoruz" "Salgın döneminde yatırım hamlelerine yenilerini ekliyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da toplu açılış törenine katıldı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yolumuzu kesmeye çalışanlara ...
MTÜ’nün merkez yerleşkesinin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
YEREL HABERLER MTÜ’nün merkez yerleşkesinin açılışını Cumhurbaşkanı ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: Yaptırımın ne ise geç kalma yap (2)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: Yaptırımın ne ise ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: Yaptırımın ne ise geç kalma yap
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: Yaptırımın ne ise ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Azerbaycan tepkisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bazı Amerikalılar, İlham kardeşimi arıyor, Ee, 'biz yeri gelirse Türkiye’ye de yaptırım uygularız.' Yav sen kimle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap' "Fırat'ın doğusunda bir terör devleti kurma hazırlıkları var"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Azerbaycan ...
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçının ardından
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçının ardından
Mete Işık: "Önümüzdeki maçlara daha çok çalışacağız"
YEREL HABERLER Mete Işık: "Önümüzdeki maçlara daha çok çalışacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Fransa'nın başındaki zat şaşırmış. Yatıyor kalkıyor Erdoğan ile uğraşıyor" "Hollanda’da milletvekili müsveddesi var. O da kalkmış bizimle ilgili bir şeyler yapıyor"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert ...
Hamza Hamzaoğlu: "Bugün iyi bir galibiyet aldık"
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: "Bugün iyi bir galibiyet aldık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini hedef alan ırkçı paylaşımla ilgili Geerth Wilders’a tepki göstererek, "Haddini bileceksin. Faşizm bizim kitabımızda yok, faşizm sizin kitabınızda var” dedi.
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini hedef alan ırkçı ...
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: 2-1
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: 2-1
Bakan Sayan: "Sözde özgür, demokrat Avrupa'da maske savaşları yaşandı"
YEREL HABERLER Bakan Sayan: "Sözde özgür, demokrat Avrupa'da maske ...
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Gençlerbirliği: 1 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X