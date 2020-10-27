Açılışı yapılan fabrikalar ile 3 bin kişiye yeni istihdam

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün açılışı gerçekleştirdiği 12 fabrika ile 3 bin yeni istihdam sağlandığını dile getirdi.

Önceki gün bir dizi açılış ve partisinin kongresi için Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış yaptığı fabrikalar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, göreve geldikleri günden itibaren 26 adet yer tahsisi gerçekleştirdiklerini anımsatarak buralara kısa sürede kurulan fabrikaların üretime geçtiğini dile getirdi.

Pandemi süreci dolayısıyla fabrikaların inşatlarının durağanlaşma dönemine girmesine rağmen yakın zamanda faaliyete geçecek olan fabrikalarla birlikte 8 bin 500 kişiye iş imkanı sağlanacağını da hatırlatan Sadıkoğlu, “Cumhurbaşkanımız tarafından resmi açılışı yapılan 12 adet yeni fabrikanın toplam yatırım maliyeti yaklaşık 422 Milyon TL. Bu fabrikaların tamamı görev süremiz içerisinde kuruldu ve faaliyete geçti. Yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edildiği bu fabrikaların birçoğu ihracat yapan fabrikalar ve şu ana kadar 70 Milyon dolar ihracat gerçekleştirdiler, yıllık ihracat hedefleri de 220 Milyon dolardır. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde kamulaştırma bedelleri için 40 Milyon TL destek aldık. Aldığımız bu destek ile yeni sanayi parselleri oluşturuyoruz. 88 adet yeni sanayi parseli oluşturmak için alt yapı çalışmaları devam ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki bakanlarla görüşme fırsatı da bulduğunu aktaran Başkan Sadıkoğlu, “30 yıldır çözülemeyen ve ciddi çevre kirliliğine sebep olan arıtma sorununun çözümü konusu başta olmak üzere Malatya’nın 4. Teşvik bölgesinden yeniden 6. bölgeye çıkarılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a teşekkürlerimizi sunduk. Yine TMO’nun kayısı alımıyla kayısının katma değerli hale getirilmesi ve piyasanın regüle edilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye de teşekkürlerimizi sunduk” ifadelerine yer verdi.

Sadıkoğlu, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Varank’tan yatırımcıların teşviklerden faydalanması konusunda komisyon onayı şartının kaldırılmasını ve birtakım düzenlemeler yapılarak 21 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karardan önceki teşvik sistemine döndürülmesini de talep ettiklerini dile getirdi.

“32 yılda yapılanı 4 yıllık görev süremizde hayata geçirmeyi hedefliyoruz”

Malatya sanayisinin ve ticaretinin daha güçlü bir konuma ulaşması için çalıştıklarını belirten Başkan Sadıkoğlu, şunları dile getirdi:

“Malatya Organize Sanayisinin temellerinin atıldığı günden bu yana geçen 32 yıllık süreçte toplamda 22 bin istihdam yapıldığını görüyoruz. 32 yılda yapılan çalışmaları ve sağlanan istihdamı 4 yıllık görev süremizde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Pandemi sürecinde hedeflerimizde sapma olsa da hedeflerimizi revize etmedik, 4 yılda 22 bin istihdam hedefimiz devam ediyor. Malatya sanayisinin mevcut durumunu yeni yatırımlarla birlikte geliştirirken, ticaretle uğraşan iş insanlarımız için de birçok proje hazırlıyoruz. Görev süremiz içerisinde bu projeleri hayata geçireceğiz. Yapmış olduğumuz tüm çalışmalarla sanayinin ve ticaretin birlikte gelişmesinin önünü açmayı hedefliyoruz”

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