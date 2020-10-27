Açılışı yapılan fabrikalar ile 3 bin kişiye yeni istihdam

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Açılışı yapılan fabrikalar ile 3 bin kişiye yeni istihdam

İHA

Açılışı yapılan fabrikalar ile 3 bin kişiye yeni istihdam

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün açılışı gerçekleştirdiği 12 fabrika ile 3 bin yeni istihdam sağlandığını dile getirdi.
Önceki gün bir dizi açılış ve partisinin kongresi için Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış yaptığı fabrikalar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, göreve geldikleri günden itibaren 26 adet yer tahsisi gerçekleştirdiklerini anımsatarak buralara kısa sürede kurulan fabrikaların üretime geçtiğini dile getirdi.
Pandemi süreci dolayısıyla fabrikaların inşatlarının durağanlaşma dönemine girmesine rağmen yakın zamanda faaliyete geçecek olan fabrikalarla birlikte 8 bin 500 kişiye iş imkanı sağlanacağını da hatırlatan Sadıkoğlu, “Cumhurbaşkanımız tarafından resmi açılışı yapılan 12 adet yeni fabrikanın toplam yatırım maliyeti yaklaşık 422 Milyon TL. Bu fabrikaların tamamı görev süremiz içerisinde kuruldu ve faaliyete geçti. Yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edildiği bu fabrikaların birçoğu ihracat yapan fabrikalar ve şu ana kadar 70 Milyon dolar ihracat gerçekleştirdiler, yıllık ihracat hedefleri de 220 Milyon dolardır. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde kamulaştırma bedelleri için 40 Milyon TL destek aldık. Aldığımız bu destek ile yeni sanayi parselleri oluşturuyoruz. 88 adet yeni sanayi parseli oluşturmak için alt yapı çalışmaları devam ediyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki bakanlarla görüşme fırsatı da bulduğunu aktaran Başkan Sadıkoğlu, “30 yıldır çözülemeyen ve ciddi çevre kirliliğine sebep olan arıtma sorununun çözümü konusu başta olmak üzere Malatya’nın 4. Teşvik bölgesinden yeniden 6. bölgeye çıkarılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a teşekkürlerimizi sunduk. Yine TMO’nun kayısı alımıyla kayısının katma değerli hale getirilmesi ve piyasanın regüle edilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye de teşekkürlerimizi sunduk” ifadelerine yer verdi.
Sadıkoğlu, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Varank’tan yatırımcıların teşviklerden faydalanması konusunda komisyon onayı şartının kaldırılmasını ve birtakım düzenlemeler yapılarak 21 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karardan önceki teşvik sistemine döndürülmesini de talep ettiklerini dile getirdi.
“32 yılda yapılanı 4 yıllık görev süremizde hayata geçirmeyi hedefliyoruz”
Malatya sanayisinin ve ticaretinin daha güçlü bir konuma ulaşması için çalıştıklarını belirten Başkan Sadıkoğlu, şunları dile getirdi:
“Malatya Organize Sanayisinin temellerinin atıldığı günden bu yana geçen 32 yıllık süreçte toplamda 22 bin istihdam yapıldığını görüyoruz. 32 yılda yapılan çalışmaları ve sağlanan istihdamı 4 yıllık görev süremizde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Pandemi sürecinde hedeflerimizde sapma olsa da hedeflerimizi revize etmedik, 4 yılda 22 bin istihdam hedefimiz devam ediyor. Malatya sanayisinin mevcut durumunu yeni yatırımlarla birlikte geliştirirken, ticaretle uğraşan iş insanlarımız için de birçok proje hazırlıyoruz. Görev süremiz içerisinde bu projeleri hayata geçireceğiz. Yapmış olduğumuz tüm çalışmalarla sanayinin ve ticaretin birlikte gelişmesinin önünü açmayı hedefliyoruz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mesut İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşanan diyaloglarının çarpıtılmasına tepki Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı İnce: "Hiç kimse bu yalan makinelerine inanmasın, asla itibar etmesin"
YEREL HABERLER Mesut İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşanan ...
Malatya Büyükşehir’den 438 milyonluk yatırım Gürkan, “Malatya’da hizmetler ayağa kalktı”
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’den 438 milyonluk yatırım Gürkan, ...
MTSO Başkanı Sadıkoğlu’ndan Rektör Karabulut’a ziyaret
YEREL HABERLER MTSO Başkanı Sadıkoğlu’ndan Rektör Karabulut’a ...
Yeni Malatyaspor’da yüzler gülüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da yüzler gülüyor
Ayaklarını telle bağlayıp ölüme terk ettiler
YEREL HABERLER Ayaklarını telle bağlayıp ölüme terk ettiler
Aziz Yalçınkaya: "Beşiktaş maçından galibiyetle dönmek istiyoruz" Yeni Malatyaspor İkinci Başkanı Aziz Yalçınkaya: "Beşiktaş maçından da fazlasıyla umutluyuz"
YEREL HABERLER Aziz Yalçınkaya: "Beşiktaş maçından galibiyetle ...
Su kanalına düşen araçtan yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Su kanalına düşen araçtan yara almadan kurtuldu
Ankara’dan gelenlere 44 yıllık hatır kahvesi
YEREL HABERLER Ankara’dan gelenlere 44 yıllık hatır kahvesi
Battalgazi’nin kalbi kadın kooperatifinden bir ilk daha Gazi Parkında ‘hanımeli pazarı’ kuruluyor
YEREL HABERLER Battalgazi’nin kalbi kadın kooperatifinden bir ilk ...
Mısır silajı yüklü tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mısır silajı yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Tarladan sofralara doğal ve ucuz sebze
YEREL HABERLER Tarladan sofralara doğal ve ucuz sebze
Başkan Çınar'dan Malatyalılara 'Erdoğan' teşekkürü Çınar: “Cumhurbaşkanımızı en güzel şekilde ağırlamanın onurunu yaşadık”
YEREL HABERLER Başkan Çınar'dan Malatyalılara 'Erdoğan' ...
Onkoloji Hastanesi’nin hedefi büyük
YEREL HABERLER Onkoloji Hastanesi’nin hedefi büyük
Yolcu otobüsünde esrar sevkiyatına darbe
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde esrar sevkiyatına darbe
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Malatya'da huzur uygulaması PKK/KCK terör örgütü üyesi bir kişi yakalandı
YEREL HABERLER Malatya'da huzur uygulaması PKK/KCK terör örgütü ...
Malatya'da bir kişi otel odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Malatya'da bir kişi otel odasında ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşlardan sevgi seli
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşlardan sevgi seli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: Yaptırımın ne ise geç kalma yap (3)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: Yaptırımın ne ise ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yolumuzu kesmeye çalışanlara inat, her gün yeni bir projenin açılış sevincini yaşıyoruz" "Salgın döneminde yatırım hamlelerine yenilerini ekliyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da toplu açılış törenine katıldı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yolumuzu kesmeye çalışanlara ...
MTÜ’nün merkez yerleşkesinin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
YEREL HABERLER MTÜ’nün merkez yerleşkesinin açılışını Cumhurbaşkanı ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: Yaptırımın ne ise geç kalma yap (2)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: Yaptırımın ne ise ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: Yaptırımın ne ise geç kalma yap
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: Yaptırımın ne ise ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Azerbaycan tepkisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bazı Amerikalılar, İlham kardeşimi arıyor, Ee, 'biz yeri gelirse Türkiye’ye de yaptırım uygularız.' Yav sen kimle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap' "Fırat'ın doğusunda bir terör devleti kurma hazırlıkları var"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Azerbaycan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X