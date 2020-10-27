83 milyonluk ürün hasadı çiftçilerin yüzünü güldürdü

Malatya’da Boztepe Sulamasında bu yıl gerçekleştirilen ürün hasadında yaşanan verim artışı ve sağlanan 83 milyon liralık fayda çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde 2019 yılında tamamlanarak işletmeye alınan Boztepe Sulamasında 2020 yılı ürün hasadında yaşanan verim artışı ve sağlanan fayda çiftçileri sevindirdi.

Su kaynağı, 132,5 milyon metreküp depolaması olan Boztepe Recai Kutan Barajından alınan sulama suyu ile 83 bin 70 dekar alan basınçlı borulu sulama şebekesiyle sulanıyor. 2019 yılında işletmeye alınan sulamada, 2019 yılında 32 bin 989 dekar alanda sulama yapıldı. Bu yıl ise sulanan alanda yüzde 86,5 artış sağlandı. 2020 yılında toplam alanın yüzde 74 ’ü olan 61 bin 531 dekar alanda sulu tarım yapıldı. Böylece sulamadan sağlanan fayda 83 milyon lira oldu.

Boztepe sulaması, sulama şebekesinin basınçlı borulu ve sayaçlı sistem olması ve her geçen yıl sulamaya olan talebin artması, çiftçilerin gelirinde meydana getirdiği artış ve sağladığı verim nedeniyle yüzleri güldürmeye devam ediyor.

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