Motosiklet fiyatı kadar ceza kesildi

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Malatya’da bir motosiklet sürücüsüne, plakasız, ehliyetsiz ve kasksız araç kullanmaktan toplamda 4 bin 800 lira trafik cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince Mevlüde Sokak üzerinde plakasız motosiklet durduruldu. Motosikletin şase sorgusunda Osmaniye plakalı olduğu anlaşıldı. Sürücüye plakasız, ehliyetsiz ve kasksız araç kullanmaktan toplamda 4 bin 800 lira trafik cezası uygulandı.

Motosiklet trafikten men edildi.

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