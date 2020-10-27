Malatya Büyükşehir Belediyespor, voleybolda iddialı

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu’ndamücadele eden Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Voleybol Erkek takımı, ligin 4.haftasında karşılaştığı Hatay Yurt Grup Erzin Yeşilkentspor’u 30 mağlup etti.

TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belesiyespor Erkek Voleybol takımı kendi sahasında karşılaştığı Yurt Grup Erzin Yeşilkentspor’u set vermeden mağlup etti. Malatya Büyükşehir Belediyespor, parkeden 30’lık sonuçla galip ayrıldı. Malatya Merkez Spor Salonu’nda oynanan mücadelede setleri 2522, 25,19 ve 2520’lik sayılarla alan turuncu yeşiller, kendi evindeki ilk galibiyetine imza attı. TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda 2. hafta maçı rakip takımdan covid19 vakalarının olması nedeniyle ertelenen Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı ligde 4. hafta maçına 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Mardin ekibi Dinamik Gençlik karşısına çıkacak.

Bu sezon kadrolarına 5 yeni takviye yaptıklarını belirten Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen, yeni kurulan bir takım olduklarına dikkat çekti. Cücemen, “ Elbette ki bir uyum sürecinden geçiyoruz. Bu galibiyetle birlikte artık çıkışa geçeceğimizi düşünüyoruz. 1 transfer daha yapıp, transferi kapatacağız. Hedef konusunda şimdilik sadece önümüzdeki maça bakıyoruz. Hedef kendiliğinden ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.