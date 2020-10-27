Malatyalı Bilardocu Aktı, bölge şampiyonu olarak döndü

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Malatyalı Bilardocu Erkan Aktı, Şanlıurfa’da yapılan üç band bölge bilardo şampiyonasında birinci oldu.

Dokuz ilden altmış dört sporcunun katıldığı bölge şampiyonasında yarı finalde Kahramanmaraş ilinden sporcuyu yenerek finale kalan Aktı, final karşılaşmasında Hataylı rakibini yenerek bölge şampiyonu oldu.

Malatyalı 4 bilardocu ilk 8’e girmeye hak kazandıktan sonra devam eden turnuvada sadece Erkan Aktı finale kalıp şampiyon olma başarısını gösterdi.

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