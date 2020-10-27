Malatya’da ilk kez Eskrim’de başarı

Malatyalı Eskrimciler, Adıyaman’da düzenlenen turnuvada, 2 bronz madalya alarak başarılı döndüler. Malatya’da ilk defa eskrim branşında resmi başarı gösterildi.

Türkiye Eskrim Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Eskrim U12 Kılıç Açık Turnuvası yapıldı. Gölbaşı Kapalı Spor Salonu'nda iki gün boyunca süren kıyasıya mücadelenin ardından, U12 Kızlar Kılıç kategorisinde Malatyalı sporcularından Elif Naz Aktaş üçüncü, U12 Erkekler Kılıç'ta ise Yağız Ali Turan üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular. Elif İlkay Sülü de aynı müsabakada altıncı oldu. Covid19 önlemleri dikkate alınarak düzenlenen turnuvada, Adana, Adıyaman, Ankara, Bolu, Malatya ve Van' illerinden, 12 yaş altı toplam 40 sporcunun mücadelesi verdiği müsabakalarda, Malatya’da ilk defa eskrim branşında resmi başarı gösterildi. Sporcular aldığı başarıyı Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ile paylaştılar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, eskrim sporcuları, antrenörlerini ve sporcuları ve ailelerini makamında ağırlayarak sporcuları tebrik etti. Kayhan, yaptığı konuşmada, Eskrim branşının Malatya’da yeni olan bir branş olduğuna dikkat çekip, bu spor dalına giderek talebin arttığını söyledi. Kayhan, “İl Müdürlüğümüzde üç antrenörümüz bulunmaktadır. Antrenörlerimiz artan bu talebi karşılayacaktır. Bizlerde sporcularımızın antrenman konusunda, tesis konusunda ve malzeme konusunda elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Sporcularımızın almış oldukları bu başarı bizleri oldukça mutlu etti. Umarım önümüzdeki süreçte daha nice başarılar kazanacaklardır. Ben şahsım ve kurumum adına sporcularımızı, antrenörlerimizi ve sporcularımızın ailesini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.

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