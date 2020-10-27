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Yeşilyurt Belediyesi tarımsal üretim ve ar-ge sahasında 15 bin metrekare rulo çim üretildi Özer:“Rulo çimler, hizmetlerimize yeni güzellikler katıyor”

İHA

Yeşilyurt Belediyesi tarımsal üretim ve ar-ge sahasında 15 bin metrekare rulo çim üretildi Özer:“Rulo çimler, hizmetlerimize yeni güzellikler katıyor”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Üretim ve ARGE sahasında toplam 15 bin metrekare alanda üretilen rulo çimler, Beylerderesi Şehir Parkı Millet Bahçesindeki peyzaj düzenleme ve yeşillendirme çalışmalarında değerlendiriliyor. Bölge iklimine uygun olarak yetişen rulo çimler, rengi, kalitesi ve dayanıklılığıyla Millet Bahçesine farklı güzellik katıyor.
Yeşilyurt Belediyesi’nin ‘Tarım Belediyeciliğinde Markalaşma’ hedefiyle Cumhuriyet Örnekköy’de kurduğu Tarımsal Üretim ve ARGE sahasında yapılan planlı ve titiz çalışmalar, nohut ve kuru fasulyeden sonra kaplama süs bitkisi ‘rulo çim’ üretiminde de bereketli bir dönemin yaşanmasına neden oldu. Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmet Müdürlüğünde kurulan uzman ekiplerin gözetiminde geçtiğimiz Haziran ayında toprak tasfiyesi ve ekimi yapılan 15 bin metrekarelik alanda üretilen rulo çimler, son teknolojik çim kesme makinesiyle kesimi yapıldıktan sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Beylerderesi Şehir Parkı Millet Bahçesindeki yeşillendirme çalışmalarına dahil edildi.
Rulo çimlerin bölge iklimine uygun bir şekilde yetiştirdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, Park ve Bahçeler Müdürü Vedat Kaya ve personellerle birlikte hazırlanan rulo çimleri yeşil alanlara serdiler.

“Rulo çim üretimini 40 bin metrekare alanda yapmayı planlıyoruz”
Tarımsal Üretim ve ARGE Sahasında ki 40 bin metrekarelik alanda rulo çim üretmeyi planladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, 25 bin metrekarede üretimlerin devam ettiğini, ilk etapta hazır hale gelen 15 bin metrekare rulo çimi Millet Bahçesindeki yeşil alan çalışmalarında kullandıklarını söyledi.
Tarımsal Üretim ve ARGE Sahasında planlı ve titiz çalışmaları neticesinde bakliyat ve rulo çim üretiminde bereketli bir dönemden geçtiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, “ Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın büyük önem verdiği doğal ve organik üretim konusunda çok büyük mesafeler aldık. Cumhuriyet Örnekköy’de hizmete sunduğumuz Tarımsal Üretim ve ARGE sahasında nohut, kuru fasulye ve rulo çim üretiminde çok güzel sonuçlar alıyoruz. Nohut ve kuru fasulyede bereketli bir dönemi geride bırakırken, ilçemizin farklı yerlerindeki park ve yeşil alan çalışmalarımızda değerlendirmek üzere ilk etapta 15 bin metrekare alanda ekimini yaptığımız rulo çimlerimizi ilk olarak Beylerderesi Şehir Parkımızın ikinci etabında yapımı süren Millet Bahçesinin yeşil alanlarında değerlendirdik. Geçtiğimiz Haziran ayından önce toprak tasfiyesi yapılan ardından ekimi ve sulaması yapılan 15 bin metrekarelik alanda yetişen rulo çimlerimiz, bölge iklimine uygun bir yapıya sahip olup, rengi ve kalıcı özelliğiyle yeşil alanlarımıza farklı güzellikler katmıştır. Kendi alanlarımızda ürettiğimiz rulo çimler sayesinde bir yandan dışa bağımlılıktan kurtulup belediyemizi kâra geçirirken, diğer taraftan dışarıdan temin ettiğimiz çimlerde yaşadığımız bölge iklimine olan adaptasyon sorununu, kendi imal ettiğimiz çimlerde yaşamayacağız. Rulo çimlerimiz gerek dayanıklılığı gerekse de kalitesi ve rengiyle yeşil alan uygulamalarımıza büyük bir ayrıcalık kazandıracaktır. Toplam 40 bin metrekarelik alanımızda rulo çim üretimini yapmayı planlıyoruz, 15 bin metrekaredeki rulo çimlerimizi kullanmaya başladık, ekiplerimiz şu anda 25 bin metrekare alanda çim ekimi ve bakımına devam ediyorlar. İnşallah daha bereketli ve daha çok üretim yaparak, ihtiyaçlarımızı en güzel şekilde karşılamaya devam edeceğiz. İleriki zamanlarda daha fazla rulo çim üreterek ismiyle müsemma Yeşilyurt’umuzun her noktasını daha fazla yeşille buluşturacağız. Üretimlerimizin planlı ve düzgün ilerlemesi adına büyük gösteren Tarımsal Hizmet Müdürlüğümüzün değerli çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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