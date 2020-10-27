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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya toplu ulaşımda HES kodu uygulamasına geçiyor

İHA

Malatya toplu ulaşımda HES kodu uygulamasına geçiyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ toplu taşıma araçlarında kullanılan seyahat kartlarına HES Kodu entegrasyonu için çalışmalara başladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan seyahatlerde kullanılan kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı’nın HES uygulaması arasında gerekli entegrasyon sağlanarak HES uygulamasına geçileceği belirtilmişti.
Genelgeye göre Covid19 Pozitif tanısı konulan ya da temaslı olan kişilerin kişisel seyahat kartları izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak. Hasta veya temaslı kişi böylelikle toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Kullandığı tespit edilenler hakkında ise idari yaptırım uygulanacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ yayınlanan bu genelge doğrultusunda harekete geçerek Malatya’da toplu taşıma araçlarında kullanılan seyahat kartlarına HES Kodu entegrasyonu için çalışmalara başladı.
Konuyla ilgili MOTAŞ Genel Müdürü Cemal Erkoç yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son genelgede toplu taşıma araçlarında HES uygulaması zorunluluğu getirildiğini hatırlatıp, “HES uygulamasında toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımız araç biniş kartlarını validatör’e okuttukları zaman araca kimin bindiği belli olacak. Buradaki sistem Sağlık Bakanlığı sistemi ile direkt bağlantılı olacak ve binen vatandaşımızın Covid virüsü taşıyıp taşımadığı HES kodu ile sorgulanacak ve buna bağlı olarak toplu ulaşımı kullanabilirliği belirlenecek, HES Kodu sorgu sonucu İlgili sağlık birimlerine veya kolluk kuvvetlerine bildirilerek gereken tedbirler alınacaktır.
Sağlık Bakanlığı ile gerekli entegrasyonun sağlanması için MOTAŞ tarafından gerekli düzenlemeleri başlattık. Malatya’da şu anda 650 bin toplu taşıma kartı kullanan vatandaşımız bulunmakta. Bunların 300 bini mevcut genelgeye uygun kişisel bilgilerin yer aldığı kartlar. Bu kart sahibi vatandaşlarımız internet üzerinden MOTAŞ sitesine (www.motas.com.tr) veya www.akillibiletim.com sayfasına girerek kart numarası ve kişisel bilgilerini ilgili alanlara doldurarak kartlarına HES kodu tanımlamalarını yapabileceklerdir. Geri kalan kişiselleştirilmemiş “Malatya Kart” sahipleri ise yine aynı internet sitelerinden giriş yaparak hem kart kişiselleştirmelerini hem de kartlarına HES kodu tanımlamalarını yapabileceklerdir.
İnternet üzerinden kartlarını kişiselleştiremeyen veya HES kodu tanımlayamayan vatandaşlarımız için İstasyon merkez durağı, Çilesiz merkez durağı, Araştırma durağı ve Kapalı Çarşı kart danışma merkezlerimizde bulunan arkadaşlarımız vatandaşlarımıza hizmet vereceklerdir.
Vatandaşlarımızın ulaşımda sıkıntı yaşamamaları ve bazı kısıtlamalar ile karşı karşıya kalmamaları için ricamız en kısa süre içerisinde kişisel bilgilerin bulunmadığı Malatya Kart adlı araç biniş kartlarını 20 Kasım 2020 tarihine kadar kişiselleştirilmiş kart haline dönüştürmeleri ve kişiselleştirilmiş kartlarına HES kodu tanımlamalarıdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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