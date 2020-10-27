Arguvan’da okullarda Covid-19 denetimi

Malatya’nın Arguvan ilçesindeki okullarda Covid19 denetimi yapılarak, yeni tip korona virüs önlemleri konusundaki çalışmalar gözden geçiriliyor.

Arguvan İlçe Kaymakamı Gökhan Dolaş, Yazıbaşı Mahallesinde bulunan Arguvan Yazıbaşı Orta Okulu’nu ziyaret etti. Öğrenci ve öğretmenler ile sohbet eden Kaymakam Dolaş, eğitim yuvalarındaki korona virüs tedbirlerini denetledi. Öğrencilere korona virüs ile mücadele kapsamında maske, temizlik ve sosyal mesafenin önemini hatırlatan Kaymakam Dolaş, derslerinde başarılar diledi. Kaymakam Dolaş,, öğretmen ve idareciler ile birlikte okullardaki derslikleri de gezerek öğrencilerinin derslerine katılıp, heyecanlarına ortak oldu öğrencilerle tanışıp sohbet etti.

Bir yandan da yeni tip korona virüs önlemleri konusundaki uyarılarını dile getiren Kaymakam Dolaş, maske, mesafe ve temizlik konusunda taviz verilmemesini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.