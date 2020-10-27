Yeşilyurt’ta yol yenileme çalışmalarına öncelik Çınar: “İlçemizin her noktasına ulaşımı kolaylaştırıyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt’umuzun merkezinden en ücra noktasına kadar ulaşım ağını daha akıcı ve düzgün hale getirmek adına dağ tepe demeden yeni imar yollarını açma, yol yenileme, sıcak asfalt ve sathi kaplama serimlerine ağırlık veriyoruz” dedi.

Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesindeki yol yenileme hizmetlerini inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Hoca Ahmet Yesevi Mahallemizde aşırı kullanımdan dolayı yıpranan yollarımızı baştan aşağıya yeniliyoruz. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt ekiplerimiz, belirlenen yolların öncelikle alt yapı düzeltme, kazı ve malzeme serimi gibi iyileştirme çalışmalarını yaptıktan sonra fınısherle sıcak asfalt serimlerini gerçekleştiriyorlar. İlçemizin en hareketli yaşam alanlarına sahip Yeşiltepe’mizin her açıdan gelişimi ve değişimi için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Gerek alt ve üst yapı yatırımlarımız gerekse de yapımında sona yaklaştığımız Yeşiltepe Sosyal Tesislerimiz ve diğer sosyal ve kültürel yatırımlarımızla bu bölgemizin daha cazip hale gelmesini hedefliyoruz. Şu anda yenileme çalışmasına tabi tuttuğumuz bu yolumuzun bulunduğu güzergahın aşırı kullanımdan dolayı oluşan yıpranmaların önüne geçmek adına bakım ve onarımlarını belli aralıkla yapıyoruz. Havalar soğumadan ve yağışlar başlamadan önce yolumuzun daha konforlu hale gelmesi ve standardını yükseltmek adına tam kaplamalı sıcak asfalt serimini yapıyoruz. Mahallemizde ayrıca yaptığımız detaylı incelemelerin ardından yıpranan ve bozulan yollarımızı tek tek düzeltiyoruz, ekiplerimiz planlı çalışarak bölgemizin ulaşım ağını daha temiz, akıcı ve nezih bir görüntüye ulaştırmaktadır. Bu bölgemizin trafik yoğunluğunu da ön plana koyarak ulaşım ağının akıcı ve konforlu olabilmesi adına güçlü yatırımlarımızı hemşerilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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