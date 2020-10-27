Motosikletlere sıkı kontrol

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Malatya’da motosikletler sıkı takip altına alınıp, 25 motor sürücüsü ve motosiklet sahibine cezai işlem uygulandı. 3 motosiklet trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik birimlerince son 3 günde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin denetimine ağırlık verildi.

Üç günde yapılan denetimlerde 274 motosiklet sürücü kontrol edildi. Kusuru bulunan 25 motor sürücüsü ve motosiklet sahibine cezai işlem uygulandı. 3 motosiklet trafikten men edildi.

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