Yeni Malatyaspor'un çıkışı sürüyor Malatya ekibi son üç maçta 7 puan topladı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, son üç haftada topladığı 7 puan ve oynadığı pozitif futbolla dikkat çekiyor.

Süper Lig'de 6. hafta sona ererken ligde son haftalardaki performansı ile dikkat çeken takımlardan biri de Yeni Malatyaspor oldu. Lige kötü başlayan ve ilk üç haftada sadece 1 puan toplayabilen Malatya ekibi, son üç haftada ise 7 puan toplayarak iyi bir çıkışa imza attı. Lige deplasmanda oynadığı Fatih Karagümrük maçıyla başlayan ve rakibine 20 mağlup olan Yeni Malatyaspor, ikinci haftada sahasında konuk ettiği Göztepe ile 11 berabere kaldı. Malatya ekibi, üçünce haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a 31 mağlup oldu. İlk üç maçlık seride rakip kalelere 2 gol gönderebilen Malatyaspor, kendi kalesinde ise 6 gole engel olamadı.



İlk üç maç kayıp, son üç maç zirve

Ligin ilk üç haftasında oynadığı oyun ve aldığı sonuçlarla futbol otoritelerini tatmin etmeyen Hamza Hamzaoğlu'nın takımını ondan sonraki üç maçta ise bambaşka bir performansa imza attı. Ligin dördüncü haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk eden Malatya ekibi, güçlü rakibini 10 mağlup etti. Beşinci haftada zorlu Konya deplasmanına giden Yeni Malatyaspor, sahadan 11'lik beraberlikle ayrıldı. Doğu Anadolu ekibi, Süper Lig'in altıncı haftasında ise evinde konuk ettiği Gençlerbirliği'ni geriden gelerek 21 mağlup etti. Son üç maçlık periyotta rakip kalelere 4 gol atan Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri, kendi kalesinde ise 3 gol gördü. Bu sonuçların ardından ligin ilk altı haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Yeni Malatyaspor, 8 puanı hanesine yazdırdı. Rakip fileleri toplam 6 kez sarsarken, kendi kalesinde ise 9 gole engel olamadı.



Sıradaki rakip Beşiktaş

Ligde ilk altı haftalık periyotta topladığı 8 puanla sekizinci sırada bulunan Yeni Malatyaspor, bu performansını diğer maçlarda da göstermek istiyor. Bu kapsamda ligin 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçına odaklanan Malatya ekibi, zorlu İstanbul deplasmanından puan yada puanlar çıkarmayı hedefliyor. Kritik maçın hazırlıklarını teknik patron Hamza Hamzaoğlu yönetiminde sürdüren Yeni Malatyaspor, çıkışını bu maçta da devam ettirmeye çalışacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.