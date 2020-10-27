Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hazreti Muhammed’in dünyayı şereflendirdiği Mevlidi Nebi’nin yıl dönümü münasebetiyle Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar’ı makamında kabul etti.

Her yıl 26 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında kutlanan Mevlidi Nebi Haftası münasebetiyle Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti. İl Müftüsü Veysel Işıldar, bu yıl ki teması ‘Peygamberimiz ve Çocuk’ olan Mevlidi Nebi haftasıyla ilgili yapılacak etkinlikler hakkında Başkan Gürkan’a bilgiler verdi.

Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, Peygamber Efendimizin çocuklara ve gençlere verdiği değere matuf olarak Mevlidi Nebi haftasında farklı etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti. Işıldar, “Mevlidi Nebi haftası münasebetiyle Sayın Başkanımızı ziyarete geldik. Peygamber Efendimiz ( S.A.V )’in doğum haftasına Mevlidi Nebi haftası denmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl Mevlidi Nebi haftasıyla ilgili bir konu belirliyor. Bu yılda Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve çocuk. Çocuklara, gençlere Peygamber Efendimizin vermiş olduğu değere matuf olarak bu hafta değişik etkinliklerle kutlanıyor. Malatya’mızda yapmış olduğumuz yapacağımız, planladığımız ve koyduğumuz hedefleri uygulamaya çalışıyoruz. Bu vesileyle de Şehrimizin Emin’i olan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyarete geldik. Peygamber Efendimiz ’in doğumuyla kâinatta harikulade olaylar meydana gelmiştir. Şuanda insanlığın huzura ihtiyaç duyduğu dönemlerden geçiyoruz. Bu anlamda Peygamber Efendimizin bizlere bıraktığı emanet, onun sünneti, bizlere Allah’tan almış olduğu vahiyle bize emanet olarak bıraktığı Kuranı Kerim iyi okunmalı iyi anlaşılmalı. Bu anlamda başkanımızın da Şehrül Emin olduğu için haftasını şehrimiz adına kutlamaya geldik. Bizlere maddi manevi verdikleri desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Mevlidi Nebi haftasının Âlemi İslam’a ve insanlığa barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, bu yılki temanın ‘Peygamberimiz ve Çocuk’ olmasının çok anlamlı ve önemli olduğunu söyledi. Gürkan “Müftümüzü ağırlamaktan onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Mevlidi Nebi haftası olması münasebetiyle kendileri incelik gösterip bizleri ziyaret ettiler. Bu anlamda kendilerinin şahsında tüm müftülüğümüzde çalışan imamlarımız, müezzinlerimiz ve din görevlilerimizin

haftasını tebrik ediyorum. Mevlidi Nebi haftasının da Malatya’mıza, milletimize, Âlemi İslam’a ve insanlığa barış, huzur getirmesini temenni ediyorum. Tabi 1989 yılında Kutlu Doğum haftası olarak kutlanan bu hafta 2017 yılından itibaren de Mevlidi Nebi haftasını Ekim ayının son haftası olarak idrak ediyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl ki tema ‘Peygamberimiz ve Çocuk’ olması çok anlamlı, manidar ve önemlidir. Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızdır. Çocuklarımızı geleceğe ne kadar güzel hazırlarsak, geleceğimiz istikbalimiz o kadar rahat, o kadar müreffeh, o kadar güzel olur. Bu anlamda da Diyanet İşleri Başkanlığımız böyle bir tema ifade etmiş. Bizde çocuklarımızı hakikaten İslam ahlakına göre en güzel şekilde hazırlamak, yetiştirmek ve gelecekten emin olmamız gerekir” diye konuştu.

Çocukları geleceğe hazırlama noktasında İslam Ahlakı ve İslam Fazileti üzerine hazırlamak gerektiğini belirten Gürkan, “Peygamberimize din nedir diye sorduklarında din güzel ahlaktır demiş. Dolayısıyla Peygamberimizin kendi torunları olan Hasan ve Hüseyin’e göstermiş olduğu ilgi ve alaka, onlarla yapmış olduğu söyleşi, onlarla yapmış olduğu şakalaşma, onları geleceğe hazırlama noktasında ki Peygamberimizin sünnetini hepimiz biliyoruz. Bizde çocuklarımızı geleceğe hazırlama noktasında İslam ahlakı ve İslam fazileti üzerine hazırlamalıyız. Bu vesileyle Mevlidi Nebi haftasının bir kez daha kutlu olmasını diliyorum. Sayın müftümüzde ilişkilerini sağlıklı bir şekilde yürütüyor. Mevlidi Nebi haftasının da milletimize, Âlemi İslam’a barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Veysel Işıldar, Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a yaptıkları ziyaret sonrasında Kuranı Kerim hediye etti.

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