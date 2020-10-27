Başkan Güder’den engelli çocuklara kahve sözü

Covid19 testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde tedavisi devam eden Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kendisi için hazırladıkları kısa videoyla geçmiş olsun dileklerini ileten engelli çocukların kahve talebini geri çevirmeyerek, iyileştikten sonra ilk fırsatta birlikte çay ve kahve içme sözü verdi.

23 Ekim Cuma günü boğaz ve eklem ağrıları ile halsizlik şikayetleri ile Hasan Çalık Hastanesinde Covid19 testi yaptıran ve testinin pozitif çıkması üzerine evde karantinaya alınan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e moral vermek amacıyla kısa video çekerek geçmiş olsun dileklerini ileten engelli çocuklar, iyileştikten sonra Engelsiz Yaşam Merkezi’nde hep birlikte kahve içme talebinde bulunmuştu. Sosyal medyada videoyu izleyen ve çok duygulanan Başkan Güder, engelli çocukların geçmiş olsun dileklerine ve talebine kendi çektiği video ile cevap verdi. Engelli çocukların kahve içme talebini iyileştikten sonra ilk fırsatta yerine getireceğini belirten Başkan Güder, korona virüse karşı üç altın kural maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunu da hatırlattı.



“En kısa zamanda aranızda olacağım”

Sosyal medya hesabından yayınladığı video ile engelli çocuklara sevgisini sunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Sevgili çocuklar geçmiş olsun dileklerimi aldım. Ziyadesiyle memnun oldum. İnşallah kendime dikkat edip kısa zamanda iyileşip sizlerin arasında olacağım. Bu arada size bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Üç altın kuralımız var. Maske, sosyal mesafe ve hijyen. İnşallah sizde buna dikkat ederek virüsten kendinizi korumuş olacaksınız. Kısa sürede iyileşip sizlerle birlikte olacağız, beraber çaylarımızı, kahvelerimizi yudumlayacağız ve mutlu olmanın yollarını arayacağız. Tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, gözlerinizden sevgiyle ve muhabbetle öpüyorum” diye konuştu.

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